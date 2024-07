Edyta Górniak zaprezentowała piosenkę, którą będzie walczyć o udział w Eurowizji! Diwa zaśpiewała utwór "Grateful" podczas swojego koncertu w Krakowie w ramach swojej jubileuszowej trasy koncertowej "Love2Love".

"Grateful" Edyty Górniak podbije Eurowizję?

Odkąd gwiazd ogłosiła, że chce wziąć udział w eliminacjach do Eurowizji, sprawa wzbudza ogromne emocje! Wszyscy w napięciu czekali, by poznać piosenkę Edyty. Czy to będzie hit? I przede wszystkim, czy Edyta znów ma szansę podbić Eurowizję? 22 lata temu gwiazda zajęła drugie miejsce z utworem "To nie ja"- jak to wspomina dzis? Czy "Grateful" też podbije serca europejskiej publiczności?

Kandydaci do 8 lutego mieli czas, by wysłać zgłoszenia konkursowe. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji TVP wybierze kilku artystów, których ogłosi 16 lutego na konferencji. Następnie 5 marca odbędzie się koncert eliminacyjny, w czasie którego widzowie zadecydują, kto pojedzie na Eurowizję. Czy będzie to Edyta Górniak?

Posłuchajcie i oceńcie sami!

Czy polska diwa znów podbije Europę?