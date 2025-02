Telewizja Polska zdecydowała, że tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji nie będzie transmitowany na antenie TVP1? W ostatnim czasie media informowały, że po raz pierwszy w historii konkurs nie zostanie pokazany przez Telewizyjną Jedynkę i tym razem pojawi się na antenie TVP2. Jaka jest prawda? Biuro prasowe TVP komentuje!

Takiego zamieszania przed tegoroczną Eurowizją nie spodziewał się chyba nikt. Konkurs od samego początku transmitowania w Polsce był pokazywany przez TVP1. Ostatnio jednak polskie preselekcje odbyły się na antenie TVP2. Później do sieci trafiło zdjęcie, które sugerowało, że również półfinały i finał międzynarodowego konkursu zostaną pokazane w Telewizyjnej Dwójce. Media zaczęły informować o rewolucyjnej zmianie i przeniesieniu transmisji Eurowizji z TVP1 do TVP2. Teraz jednak publiczny nadawca dementuje krążące plotki!

Konkurs Piosenki Eurowizji 2025 odbędzie się w Bazylei w Szwajcarii. Półfinały zaplanowano na 13 i 15 maja, a wielki finał odbędzie się 17 maja 2025 roku.

W piątek 14 lutego odbyły się preselekcje podczas których wyłoniono reprezentanta Polski na tegoroczną Eurowizję. W finale na scenie zaprezentowało się jedenastu artystów, którzy walczyli o głosy widzów. Dziś wiemy już, że wielką zwyciężczynią preselekcji została Justyna Steczkowska i to właśnie ona będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji 2025. Kilka dni po preselekcjach TVP ujawniła dokładne wyniki głosowania.

Dokładnie 80 284 wiadomości SMS wysłali widzowie Telewizji Polskiej podczas Wielkiego Finału Polskich Kwalifikacji do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. To prawie dwa razy więcej głosów niż w 2023 roku (45,4 tys.), co świadczy o ogromnym zainteresowaniu tegoroczną edycją tego niezwykłego show

informuje TVP.