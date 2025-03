Już dziś 7. marca powraca uwielbiany przez widzów program "Must be the music". Wielu uczestników tego formatu to dziś duże muzyczne gwiazdy. Swoją karierę w programie zaczynał m. in. zespół "Piękni i młodzi", który dziś rządzi na scenie disco polo. Jakie nastawienie do muzyków tego nurtu ma Dawid Kwiatkowski?

Dawid Kwiatkowski o disco polo w "Must be the music"

Kilkanaście lat temu Dawid Kwiatkowski skakał ze szczęścia, kiedy okazało się, że dostał się na casting do "Must be the music". Po latach to on zasiadł na jednym z foteli jurorskich i będzie decydował, kto dostanie szansę na karierę. Juror otwarty jest na przedstawicieli każdego gatunku muzycznego. Reporter Party.pl poruszył temat uczestników disco polo. Ponad dekadę temu w "Must be the music" wziął udział zespół "Piękni i młodzi", którego członkowie na polskiej scenie obecni są do dziś.

(Podchodzę - przyp. red.) tak jak do każdego innego uczestnika. Ja uważam, że w tym programie powinien być przedstawiciel tej muzyki i walczę o to. Niestety nieudolnie, bo nie jestem w tym jury sam, gdybym był sam to już ktoś by z zespołów disco-polo był reprezentantem, chociażby z szacunku do tej grupy odbiorców, która w naszym kraju jest nie ma co się okłamywać, jest bardzo duża.

Co jeszcze zdradził nam Dawid Kwiatkowski? Zobaczcie nasze wideo.

