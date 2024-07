Margaret potwierdziła, że chce wziąć udział w konkursie Eurowizji! W programie Darka Maciborka "Poplista Plus" w radiu RMF FM wokalistka wyznała, że zgłosiła chęć udziału. Margaret zdradziła nawet, z jaką piosenką będzie chciała reprezentować nasz kraj. Jej tytuł to "Cool Me Down". Czy piosenkarka ma szansę wygrać koncert eliminacyjny i pojechać do Szwecji? Przekonamy się 5 marca.

Kto jeszcze wysłał zgłoszenie na Eurowizję?

W poniedziałek chęć udziału w Eurowizji potwierdziła również Edyta Górniak. To sensacyjna deklaracja. Diwa kilka dni temu radziła się w tej sprawie swoich fanów, ale nikt nie spodziewał się, że jej decyzja będzie pozytywna. Dlaczego? W zeszłym roku wokalistka również zamieściła takie pytanie na swoim profilu na Facebooku, ale nie zgłosiła się do udziału w konkursie. W tym roku zmieniła zdanie, a jej fani są bardzo zadowoleni i już nie mogą doczekać się, kiedy usłyszą eurowizyjny utwór "Grateful". Poza nimi swoje kadydatury zgłosili już Michał Szpak, Stashka i Agnieszka Twardowska.

Jak myślicie, kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji?

