To było jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń w jej życiu. Chociaż jej przygoda z „Agentem” skończyła się bardzo szybko, to Edyta Górniak nie zapomni jej bardzo długo. Szczególnie miło wspomina inną uczestniczkę, Krystynę Czubówną. Co o niej powiedziała Edyta?

Edyta Górniak o "Agencie"

Odebrałam ją jako osobę ciepłą, bardzo mądrą, chwilami zabawną i jako bardzo świadomą kobietę. To najpiękniejszy głos jaki kiedykolwiek szeptał mi do ucha - powiedziała "Party" Edyta.

Edyta i Krystyna odeszły z "Agenta" w tym samym czasie - już w drugim odcinku. Piosenkarka zrobiła to na własne życzenie, Czubówna z powodów zdrowotnych. Co jeszcze powiedziała Edyta na temat swojej koleżanki z programu?

Przegadałyśmy podczas udziału w programie wiele godzin, ale mam wielki niedosyt i Krysia wciąż pozostaje dla mnie nieodkryta. Była wobec mnie bardzo otwarta i bardzo życzliwa. Nigdy nie śmiałabym powiedzieć o Krystynie, że jest moją koleżanką, gdyż zdegradowałabym mój wielki dla niej szacunek - powiedziała "Party" piosenkarka.

Edyta odeszła z "Agenta" już w drugim odcinku

Krystyna Czubówna to jedna z gwiazd programu „Agent-Gwiazdy”

