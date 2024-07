Anna Lewandowska skarży się na paparazzi

Anna Lewandowska poskarżyła się swoim fanom na paparazzi! Gwiazda w środowe popołudnie postanowiła miała sesję zdjęciową w popularnym miejscu w Warszawie - Hali Koszyki. Ale znalazło się tam również kilku fotoreporterów, którzy próbowali zrobić fotki ciężarnej Annie Lewandowskiej!

Gwiazda nagrała wideo dla swoich fanów:

No i panowie paparazzi cały czas próbują zrobić zdjęcia, no i po co? O a teraz próbują coś nagrać. I po co marnować czas? - skarżyła się Ania.