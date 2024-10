Misiek i Marcelina Koterscy niedawno powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a niedługo po tym, zdecydowali się wziąć udział w survivalowym programie. Małżeństwo było jedynym romantycznym duetem w show i wielu uczestników im tego zazdrościło. Jednak w trakcie trwania programu pojawiła się między nimi poważna kłótnia, w której padały niecenzuralne słowa. Zobaczcie fragment z odcinka!

"Good Luck Guys": Kłótnia Miśka Koterskiego z żoną

Fani z niecierpliwością wyczekiwali na pierwszy odcinek programu "Good Luck Guys" na Prime Amazon, by zobaczyć, jak ich ulubieńcy radzą sobie na bezludnej wyspie. Dwanaścioro celebrytów i influencerów dotarło na bezludną plażę w Malezji, gdzie w dobranych w duetach walczyli o zwycięstwo i 100 tysięcy złotych. W programie wzięły udział takie nazwiska jak: Caroline Derpieński, Sylwia Szostak, Angelika Mucha, Kacper Blonsky, Darius Rose, Michał Słania „Mikka”, Monika Kociołek, Stifler, Misiek Koterski i Marcelina Leszczak. To właśnie Ci ostatni byli jedyną parą, która się wcześniej znała i mieli romantyczną relację, a niektórzy nie mieli wątpliwości, że była to ich wielka przewaga.

Na konferencji prasowej "Good Luck Guys" małżeństwo przyznało, że gdyby nie to, że mogli wziąć udział w programie razem, to nigdy nie zdecydowaliby się na udział w show. Marcelina Leszczak wyznała, że mąż był jej największym wsparciem i to dzięki niemu zdecydowała się wyjść ze swojej strefy komfortu.

Bardzo, bardzo długo nie mogłam się zdecydować, bo miałam dużo obaw, jednak ja stawiam na życie w komforcie. Każdy wychodzi z tej strefy, ja jednak lubię czuć się bezpiecznie, mieć stabilny grunt i nie byłam pewna co do końca, ale zdecydowałam się na program ''Good Luck Guys'' tylko dlatego, że był ze mną mój mąż — zdradziła Marcela Leszczak jakiś czas temu dla Party.pl.

Misiek Koterski przyznał, że również przeżył już wiele rzeczy w swoim życiu i gdyby nie żona nie wziąłby udziału w programie.

Ja już swoje w życiu przeżyłem i w wielu programach tego typu byłem więc myślę, że gdyby nie ta propozycja, że z żoną to bym się pewnie na to nie zgodził, bo nic mnie tam nie czeka, czego bym nie znał — dodał Misiek Kotarski.

Niestety jak to w reality-show bywa, nie da się przewidzieć pewnych sytuacji. Podczas jednej z konkurencji Marcela poślizgnęła się na błocie i złamała rękę. Uczestnicy i produkcja od razu ruszyli, by pomóc celebrytce, która otrzymała specjalistyczną pomoc. Pomimo złamanej ręki modelka postanowiła kontynuować udział w programie, a przed nią pojawiły się kolejne konkurencje. W jutrzejszym odcinku zobaczymy kłótnie pomiędzy Marcelą i Miśkiem, którym nerwy nie wytrzymały tuż przed konkurencją.

Dawaj — powiedział Michał Koterski do swojej żony.

Nie mów, ku***. Nie dotykaj mnie — odpowiedziała Marcelina.

Nie rzucaj mi i nie zachowuj się jak dziecko. Chciałaś walczyć, walczę tu dla Ciebie — powiedział aktor.

Małżeństwo skomentowało swoją kłótnię na tzw. setkach. Modelka wyjaśniła, dlaczego była zła na męża, a Misiek podszedł do tego z dystansem.

Ja tak reaguje jak on na mnie krzyczy — powiedziała Marcela Leszczak.

Wyszedłem na tyrana. Złamała rękę, kazał jej tu wrócić. Poje*** ten Koterski. Cała prawda o Miśku — powiedział prześmiewczo aktor.

Jak potoczą się ich losy? Tego dowiecie się w najbliższy piątek w "Good Luck Guys" na Amazon Prime.

Zobaczcie rozmowę z Miśkiem Koterski i Marceliną Leszczak o programie "Good Luck Guys" dla Party.pl.

