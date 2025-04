Marcin Hakiel od jakiegoś czasu całkowicie zmienił swoje życie. Trudny rozwód, nowa relacja, rozstanie i kolejna relacja, a to dopiero początek zmian. Obecnie tancerz jest w związku z Dominiką i nie tylko zdecydowali się zaręczyć, ale też doczekali się syna. Dominika od razu została zaakceptowana przez starsze dzieci tancerza? Jakie mają relacje?

Marcin Hakiel, znany polski tancerz, po rozstaniu z Katarzyną Cichopek odnalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej. Para poznała się w 2023 roku na imprezie przez znajomych, o czym informował Marcin Hakiel. Spontaniczna rozmowa przerodziła się w głębszą relację, a dziś para myśli o wspólnej przyszłości i skupia się na wychowywaniu synka, Romeo.

Oboje nie unikają mediów, chętnie pojawiała się na różnych eventach i otwarcie opowiadają o swoim związku. Co więcej, Marcin Hakiel po raz kolejny pojawia się też w programie telewizyjnym. Właśnie wziął udział w kolejnym sezonie programu "Back to School. Prawdziwy egzamin". Prywatnie tancerz jest tatą trójki dzieci. A jak Dominika dogaduje się z Adamem i Heleną?

Nie ma jakichś konfliktów. To jest trochę tak, że to naturalnie przebiega. Na pewno im nie matkuje, bo to jest moja rola, jak dzieciaki są u mnie, to ja jestem za nich odpowiedzialny.

powiedział wprost Marcin Hakiel.