Julia Żugaj dopiero zaczyna swoją telewizyjną przygodę. Chociaż na dobre zagościła już w Polsacie, ma jeszcze pomysły, co mogłaby robić w innej stacji. Zdradziła nam, o czym marzy.

Julia Żugaj jest gwiazdą młodego pokolenia. Popularność zdobyła dzięki swojej twórczości internetowej. Teraz poszła o krok dalej i została gwiazdą Polsatu. Jeszcze rok temu udział w "Tańcu z Gwiazdami" pozostawał w strefie jej marzeń. Okazało się, że nie tylko otrzymała wymarzoną propozycję ale również dotarła aż do finału show, zajmując drugie miejsce. Niedługo Julię Żugaj zobaczymy w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie tym razem zaprezentuje swoje zdolności wokalne. O swojej obecności w Polsacie influencerka mówi: