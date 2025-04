Anna Renusz to polska stylistka fryzur i celebrytka, która zyskała popularność dzięki udziałowi w reality show "Królowe życia" emitowanym na antenie TTV. W programie dała się poznać jako osoba bezpośrednia, pewna siebie i lubiąca luksusowy styl życia.

Reklama

Anna Renusz opowiedziała o programie "Królowe życia"

​Anna Renusz dołączyła do programu „Królowe życia” w 9. edycji, emitowanej na antenie TTV. Szybko zyskała rozpoznawalność dzięki swojej charyzmie, bezpośredniości i wyrazistemu stylowi. Pochodzi z Podlasia, a dorastała w Szepietowie. W wieku 16 lat straciła rodziców, co zmusiło ją do szybkiego wejścia w dorosłość. Obecnie mieszka w Trójmieście i prowadzi salon fryzjerski w Gdyni, gdzie realizuje swoją pasję do fryzjerstwa. ​

W programie „Królowe życia” Anna występowała razem ze swoim partnerem Mateuszem, młodszym o cztery lata. Ich relacja była pełna humoru i dynamiki, co przyciągało uwagę widzów. Anna nie ukrywała swojej miłości do luksusu, tatuaży i medycyny estetycznej, co czyniło ją jedną z najbardziej wyrazistych uczestniczek programu. ​ Mimo że program skupiał się na pokazaniu życia w luksusie, Anna podkreślała, że wszystko, co osiągnęła, zawdzięcza ciężkiej pracy. W jednym z wywiadów powiedziała:

Nie jestem królową życia. Jestem królową pracy. Pracy, którą kocham i która pozwala mi godnie żyć.

Udział Anny Renusz w „Królowych życia” przyczynił się do zwiększenia jej popularności i pozwolił jej dotrzeć do szerszego grona odbiorców, prezentując nie tylko swoje życie prywatne, ale także zawodowe osiągnięcia. Postanowiliśmy zapytać uczestniczkę show, jak tak naprawdę wyglądał udział w show.

Zobacz także: Anna Renusz w szczerym wyznaniu: "Nos miałam cztery razy robiony". Co jeszcze poprawiła?

Jeżeli coś mi się nie podobało, jakiś pomysł był, ja mówiłam, że jest wbrew moim zasadom i tego nie robię zdradziła Anna.

Zobacz więcej w naszym wideo!

Reklama