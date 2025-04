Nieco ponad rok temu Karolina Gilon potwierdziła swój związek z Mateuszem z "Love Island". Zakochani tworzą szczęśliwy związek, a pod koniec stycznia tego roku zostali rodzicami. Jeszcze zanim na świecie pojawił się synek pary, Karolina Gilon zdradziła, że planuje ślub z Mateuszem. Teraz zapytaliśmy Izabelę Janchowską czy chciałaby zorganizować ich wesele! Od razu odpowiedziała.

Izabela Janachowska zdobyła popularność jako tancerka z "Tańca z Gwiazdami", ale w wyniku kontuzji musiała zrezygnować ze swojej pasji i udziału w show. Od kilku lat gwiazda zajmuje się własnym biznesem i jest ekspertką ślubną. To właśnie ona zajęła się organizacją bajkowego ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. A czy w przyszłości chciałaby pomóc również w przygotowaniach ślubu Karoliny Gilon i Mateusza z "Love Island"? Reporterka Party.pl zapytała Janachowską czy zgodziłaby się zorganizować ich wesele. Odpowiedziała i zaskoczyła wyznaniem na temat ukochanego Karoliny Gilon.

Jeżeli oni oczywiście by chcieli to jasne! Ja uwielbiam pomagać, zwłaszcza lubię brać udział w organizacji ślubów osób, które po prostu znam i lubię. Lubię jak jest fajna współpraca, a Karolinę znam doskonale. Mateusza nie znam, ale jeżeli Karolina go wybrała to znaczy, że jest niezły

powiedziała szczerze ekspertka ślubna.