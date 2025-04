Justyna Steczkowska, uznana polska wokalistka, będzie miała prestiżową okazję do reprezentowania Polski poza jej granicami: chodzi oczywiście o konkurs Eurowizji, który odbędzie się już za miesiąc. Jak Justyna Steczkowska ocenia swoje szanse na wygraną? Zobaczcie, co wyjawiła przed naszą kamerą!

Justyna Steczkowska wygra Eurowizję 2025? Tak ocenia swoje szanse

Eurowizja 2025 zbliża się wielkimi krokami, a fani muzyki w całej Polsce zastanawiają się, czy naszej reprezentantce - Justynie Steczkowskiej uda się dotrzeć do ścisłego finału konkursu. Tymczasem zapytaliśmy samą Steczkowską o to, co ona uważa o swoich szansach na zgarnięcie pierwszego miejsca na Eurowizji. Jej słowa mogą zaskoczyć:

Tego nie wie nikt, ponieważ to jest konkurs bardzo nieprzewidywalny. To, co mówią bukmacherzy, często się kompletnie nie sprawdza (...) Naprawdę jest to nieprzewidywalne

Co ciekawe, niedawno podczas eurowizyjnych pre-parties w Oslo i Amsterdamie doszło do zaskakującej sytuacji – Justyna Steczkowska otrzymała od swoich eurowizyjnych rywali wyjątkową ksywkę. Artystka zdradziła, że została nazwana przez nich "Madonną Eurowizji". Taki przydomek wywołał jej zdumienie, ale także uznanie, ponieważ – jak sama stwierdziła – był to dla niej wielki komplement.

A Wy, co uważacie o szansach Justyny Steczkowskiej na Eurowizji 2025? Co jeszcze powiedziała nam sama artystka i czyj przykład podała? Zobaczcie nasze video!

