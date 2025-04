Gdy przekracza się próg ich 170-metrowego gniazdka, trudno nie poczuć atmosfery miłości, pasji i wspólnego spełniania marzeń. Agnieszka i Karolina pokazały nam wnętrza, które urządziły z dbałością o każdy detal. Przestrzeń, w której żyją, to nie tylko stylowe wnętrza, ale też symbol ich nowego rozdziału po wygranej w programie.

Reklama

Tak mieszkają Agnieszka i Karolina z "Love Never Lies"

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska to para, która zdobyła serca widzów trzeciej edycji programu "Love Never Lies" na Netfliksie. Ich relacja, pełna szczerości i determinacji, przeszła przez wszystkie próby programu bez żadnego kłamstwa, co zapewniło im zwycięstwo i nagrodę w wysokości 141 tysięcy złotych. Po wygranej w programie Agnieszka i Karolina ogłosiły, że planują przeznaczyć nagrodę na organizację ślubu. Zaręczyły się we Włoszech i planują ceremonię ślubną w Toskanii w październiku 2025 roku. Ostatnio Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska pokazały się w sukniach ślubnych podczas przymiarki. Teraz nasz dziennikarz odwiedził je w ich 170-metrowym domu, który naprawdę robi wrażenie. Dlaczego zdecydowały się na tak duży dom?

Myśleliśmy już trochę o dzieciach więc, jak już inwestowaliśmy, to stwierdziliśmy, żeby właśnie ta przestrzeń na dziecko była. Plus my pracujemy w domu więc potrzebowaliśmy miejsca, w którym będzie dużo światła i taka przestrzeń, gdzie na co dzień coś nagrywamy, żeby mieć takie miejsca, w których możemy te prace realizować powiedziała Karolina.

Agnieszka i Karoliny zdecydowały się urządzić swoje mieszkanie we włoskim stylu. Oboje twierdzą, że ich inspiracją była "jaskinia".

Zawsze jak pokazujemy, zdjęcie w internecie to zdania są podzielone. Są Ci, którzy bardzo lubią ten klimat i mówią, że jest taki oryginalny i fajny. I ta druga strona, która mówi, że jest dziwnie. My chcieliśmy, żeby to było takie miejsce, w którym będziemy się czuć bezpiecznie i przytulnie, dlatego zależało nam na takim klimacie trochę jaskini, ale ponieważ wszystko się stało u nas w domu beżowe, to sypialnia jest chyba jedynym miejsce, gdzie dodaliśmy trochę więcej koloru powiedziała Agnieszka.

Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by zobaczyć ich przestrzeni salon, nieziemską garderobę i siłownie. Influencerki pokazały również, z kim jeszcze mieszkają.

Zobacz także:

Reklama