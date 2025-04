Justyna Steczkowska już niebawem wystąpi na eurowizyjnej scenie, a fani trzymają kciuki, by jej piosenka "Gaja" została doceniona w międzynarodowym konkursie. Czy artystka opiera swoje przygotowania na systematycznych próbach i doskonaleniu techniki, czy może wierzy w coś jeszcze? Posłuchajcie, co Steczkowska powiedziała nam nt. wróżek i korzystania z ich usług.

Justyna Steczkowska jest jedną z najbardziej utalentowanych, ale i pracowitych polskich wokalistek. Artystka nigdy nie ukrywała, że sukces to nie tylko łut szczęścia, ale także i systematyczna, czasem wymagająca praca. Podobnie jest w przypadku przygotowań do występu na Eurowizji 2025, o którym już teraz wiadomo, że zapadnie w pamięć wielu Polakom.

A co Steczkowska uważa o ... wróżkach i ich przepowiedniach? Czy faktycznie ufa takim słowom? Jej wyznanie może zaskoczyć:

Są różne wróżki. Ja sama chodziłam kiedyś do wróżek, to często są bardzo mądre kobiety i fajne (...) Natomiast to my jesteśmy kowalem własnego losu. Nawet najlepsze wróżki widzą potencjały (...) ale wróżka może skierować Cię w drogę, która nie jest dla Ciebie najlepsza - czego jestem przykładem

- powiedziała Justyna Steczkowska.