Anna Renusz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu „Królowe życia”, który był emitowany na antenie TTV. Celebrytka pochodzi z Podlasia, a obecnie mieszka w Gdyni, gdzie prowadzi własny salon fryzjerski „Ondie Hair”. Anna nie ukrywa, że korzysta z medycyny estetycznej. W wywiadach przyznaje, że przeszła kilka operacji plastycznych, w tym korektę nosa i powiększenie biustu. A co sądzi o Izabeli Macudzińskiej?

Anna Renusz z "Królowych życia" o Izabeli Macudzińskiej

Program "Królowe życia" był trampoliną do zdobycia ogromnej popularności dla wielu jego uczestniczek, a jedną z nich jest właśnie Anna Renusz. Celebrytka dołączyła do programu „Królowe życia” w 9. edycji. Szybko zdobyła sympatię widzów dzięki swojej charyzmie i bezkompromisowości. W programie pokazywała swoje luksusowe życie, podróże oraz relacje z partnerem. Teraz w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską Anna Renusz opowiedziała o relacji z Izabelą Macudzińską. Co powiedziała?

Jak się widzimy na jakiś eventach to zawsze do siebie podejdziemy i porozmawiamy. Ja teraz w '99 gra o wszystko' byłam z Izą. Ja bardzo Izę lubię, ona jest bardzo fajna, kulturalna, elegancka kobieta, więc bardzo się lubimy. Czuję dobry vibe, jak jesteśmy przy sobie. - przyznała otwarcie Anna Renusz.

Okazuje się, że nie z wszystkimi uczestniczkami "Królowych życia" Anna miała kontakt i jak sama przyznaje stara się otaczać "ludźmi pod siebie":

Każdy ma swój charakter. Ja mam takich ludzi pod siebie. Ja zawsze mam dziwaków przy sobie, naprawdę... dodała Anna Renusz

