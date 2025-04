Małgorzata Rozenek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek w Polsce. Prywatnie mama trzech synów i żona byłego piłkarza Radosława Majdana, od lat aktywnie angażuje się w sprawy społeczne i polityczne. Jej głos w publicznych debatach nie pozostaje bez echa – tym razem postanowiła dosadnie skomentować kampanię jednego z kandydatów na prezydenta. W rozmowie z nami nie gryzła się w język.

Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie, które rozgrzewają emocje w całym kraju. Wśród kandydatów nie brakuje znanych nazwisk, a kampania wyborcza nabiera coraz większego tempa. Wybory prezydenckie zaplanowano na 18 maja 2025 roku, a ewentualna druga tura odbędzie się 1 czerwca. Do walki o fotel prezydenta przystępuje aż 13 kandydatów, w tym m.in. Sławomir Mentzen. Małgorzata Rozenek nie gryzła się w język, oceniając jego kampanię. W jej opinii Mentzen nie przedstawia żadnej spójnej wizji, a jego poglądy są jedynie wyuczonym zestawem haseł, mających dobrze brzmieć w konkretnych grupach społecznych.

Ja mam wrażenie, że kandydat na prezydenta, pan Sławomir Mentzen, nie ma poglądów. To znaczy ma wyuczoną, zmieniającą się na przestrzeni lat, wyliczankę pewnych, dobrze brzmiących w pewnych grupach społecznych haseł

Ja mam wrażenie, że kandydat na prezydenta, pan Sławomir Mentzen, nie ma poglądów. To znaczy ma wyuczoną, zmieniającą się na przestrzeni lat, wyliczankę pewnych, dobrze brzmiących w pewnych grupach społecznych haseł

Jej zdaniem przemówienia Mentzena są pozbawione aktualizacji i nie dostosowują się do bieżącej sytuacji w kraju.

Jeżeli w tak dynamicznie zmieniającym się świecie facet od kilku miesięcy jeździ po Polsce i mówi dokładnie to samo przemówienie, które nawet akcentuje tak samo, a tyle się w tym czasie wydarzyło i on nie zmienia nawet swojego przemówienia w żadnym zdaniu, to chyba świadczy, że te poglądy są poglądami, które mają dobrze brzmieć, ale nie są chyba jego poglądami

zauważyła.