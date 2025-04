Julia Żugaj to jedna z największych wschodzących gwiazd młodego pokolenia. W mediach społecznościowych influencerka ma miliony obserwujących, a ostatnio dała się poznać jako ambitna i pracowita tancerka w "Tańcu z gwiazdami". Jednak udział w programie tylko zapoczątkował jej współpracę ze stacją i już niedługo zobaczymy ją w kolejnym programie rozrywkowym. Influencerka jest ogromnie wdzięczna Polsatowi!

Julia Żugaj to 24-letnia influencerka i wokalistka, która zdobyła popularność dzięki działalności w mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram, gdzie zgromadziła miliony obserwujących. W 2024 roku wzięła udział w 15. edycji "Taniec z Gwiazdami", gdzie w duecie z Wojciechem Kuciną zajęła drugie miejsce.

Jesienią 2025 roku Julia Żugaj wystąpi w 22. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zaprezentuje swoje umiejętności wokalne i aktorskie, wcielając się w znane postacie muzyczne. Choć wcześniej odrzucała propozycje udziału w tym show, teraz postanowiła wyjść ze swojej strefy komfortu i podjąć nowe wyzwanie.

To jest taka stacja, którą darzę ogromnym, ogromnym sentymentem. Głównie ze względu na to, że oni dali mi tę szansę jako pierwsi, jako pierwsi uwierzyli we mnie, uwierzyli, że dam radę. Dostałam zaproszenie do mojego ukochanego programu, później dostałam szansę poprowadzenia Sylwestra

powiedziała Julia Żugaj.