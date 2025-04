13 maja Justyna Steczkowska zaprezentuje "Gaję" podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2025. Poza efektami specjalnymi, choreografią oraz oczywiście głosem, diwa chce zachwycić widzów z całego świata spektakularną kreację. Przy jej tworzeniu pomaga Katarzyna Konieczka, ceniona projektantka i kostiumografka. W rozmowie z Party.pl zdradziła, jak wygląda współpraca z Justyną Steczkowską.

Justyna Steczkowska od lat zachwyca nienagannym stylem - na estradzie zawsze prezentuje się z wielką klasą, takie wrażenie chce również wywrzeć podczas Eurowizji 2025. Nic więc dziwnego, że do współpracy zaprosiła najlepszych z najlepszych. Wśród nich znalazła się Katarzyna Konieczka, która będzie odpowiadać za sceniczny strój Justyny. Czy praca z tak wielką gwiazdą należy do przyjemnych? Konieczka nie pozostawia wątpliwości:

Ja tutaj się przychylam do pomysłów Justyny, ona wie czego chce, ona ma siłę, doświadczenie. Ja czuję to, co ona pokaże.

mówi nam Konieczka