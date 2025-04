Izabela Janachowska zaczynała swoją karierę od tańca, jednak szybko zamieniła parkiet na... salę weselną! Stała się szczególnie rozpoznawalna, gdy zaczęła prowadzić program "I nie opuszczę cię, aż o ślubu". Później została gospodynią jeszcze kilku formatów o ślubnej tematyce, a w międzyczasie również rozwinęła kilka biznesów w tej branży na własną rękę. Na co dzień Janachowska jest bardzo zapracowana, dlatego czas Wielkanocy będzie dla niej świetną okazją, by spędzić więcej czasu z bliskimi. Jaki mają plan na święta?

Tak będzie wyglądała Wielkanoc Izabeli Janachowskiej

Janachowska chętnie relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Choć publikuje głównie treści związane z pracą i branżą ślubną, nie szczędzi również bardziej prywatnych ujęć. Celebrytka szczególnie chętnie pokazuje fotki i filmiki z podróży, na które udaje się wraz z mężem i synkiem regularnie.

Jak się okazało, nie zamierzali rezygnować z okazji do wycieczki również w okresie świąt Wielkanocy. W rozmowie z naszą reporterką Izabela Janachowska wyznała, że tegoroczne święta spędzą za granicą. Choć zapewne nie będzie to łatwe, 38-latka podkreśliła, że dołoży wszelkich starań, by poczuć magię świąt.

Akurat na Wielkanoc wyjeżdżamy, więc będziemy poza Polską. Ale będziemy starać się jak najbardziej poczuć magię tych świąt, bo ja ogólnie kocham święta,. Nawet jak jesteśmy poza domem, w momencie, kiedy to jest trudniejsze, to staramy się jednak piastować te nasze tradycje podkreśliła.

Co jeszcze wyznała nam Izabela Janachowska? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

Izabela Janachowska z mężem i synkiem, fot. Instagram/izabelajanachowska

