Dziś uśmiechnięta i popularna, ulubienica widzów "Królowych życia" i TTV. Mało kto może jednak wiedzieć, że życie nie oszczędzało Anny Renusz. Jako młoda dziewczyna musiała zmierzyć się ze śmiercią najbliższych, w tym mamy oraz brata.

Anna Renusz z "Królowych życia" swoje dzieciństwo określiła "piekłem". Jako nastolatka musiała zmierzyć się ze śmiercią dziadków oraz mamy. Niedługo później odszedł jej brat. Po śmierci mamy zostali sami: Anna Renusz, jej starszy brat i młodsza siostra:

Mama zmarła, potem mój brat miał problemy. Nie poradził sobie z tym. (...) Teraz to wiem, bo jestem starsza i wiem, co się z nim działo. Była pretensja wielka do niego, bo on został naszym opiekunem prawnym, no bo był najstarszy i pełnoletni. Ale nie mogłyśmy na niego liczyć wtedy

powiedziała w Bez Filtra Angeliki Bielskiej dla Party.pl.