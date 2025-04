Julia Żugaj stawia kolejne kroki w show-biznesie. Po udziale w popularnym programie "Taniec z gwiazdami", gdzie zaskoczyła wszystkich swoją taneczną pasją i charyzmą, artystka nie zwalnia tempa. Już wkrótce zobaczymy ją w zupełnie nowej roli – na scenie programu "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie będzie miała okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Przygotowania tak ją pochłaniają, że nie może spędzić najbliższych świąt z rodziną.

Julia Żugaj szczerze o planach na Wielkanoc

Julia Żugaj to młoda, utalentowana artystka, która zdobyła popularność dzięki swojej działalności w mediach społecznościowych. Niedawno influencerka wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", który przyniósł jej jeszcze większą rozpoznawalność. Ostatnio o młodej gwieździe znów zrobiło się głośno, a to wszystko za sprawą zdjęć i nagrań z niezłym przystojniakiem. Julia Żugaj i uczestnik "Mam talent" razem bawili się w Wenecji. Influencerka wróciła już do Polski i szykuje się do nagrań kolejnych odcinków "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To właśnie m.in. ze względu na udział w muzycznym show Julia Żugaj w tym roku nie będzie mogła jechać do rodziny na święta. Jakie ma plany na Wielkanoc? W rozmowie z reporterem Party.pl Julia Żugaj zdradziła całą prawdę. Czy znajdzie czas na odpoczynek?

Nie, moja chwila na odpoczynek była właśnie we Włoszech. Niestety na święta Wielkanocne w tym roku nie będę mogła wrócić do domu, nie będę mogła spędzić ich z rodzinką. Będę się przygotowywać do kolejnego odcinka twarzy, będę się przygotowała do czegoś, czego jeszcze nie mogę zdradzić powiedziała tajemniczo Julia Żugaj.

