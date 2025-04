Julia Żugaj jest jedną z topowych polskich influencerek. Ma 25 lat, a jej profile w mediach społecznościowych śledzą miliony fanów. Popularność zdobyła dzięki TikTokowi, gdzie tworzy treści od 2018 roku. Przed naszą kamerą Julia szczerze opowiedziała o kulisach udziału w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. To wyzwanie okazało się większe, niż się spodziewała.

Julia Żugaj, znana z TikToka oraz udziału w „Tańcu z Gwiazdami”, tym razem podjęła kolejne sceniczne wyzwanie w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Choć mogłoby się wydawać, że artystka świetnie odnajduje się w świetle reflektorów, sama przyznała, że udział w nowym show nie był dla niej prostą decyzją. Jednym z najtrudniejszych elementów, z którymi musiała się zmierzyć, była nauka zupełnie nowych piosenek, często takich, których wcześniej w ogóle nie znała.

W przypadku programu Polsatu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Uczestnicy muszą nie tylko śpiewać piosenki wielkich gwiazd, ale także jak najwierniej odwzorować ich sposób bycia, ruch sceniczny i barwę głosu. To oznacza, że Julia musiała rozpocząć przygotowania od podstaw.

A tutaj trafiają się piosenki, których nie znam na przykład wcale i muszę się ich uczyć od początku, albo mi się wydaje, że je znam, bo sobie gdzieś podśpiewuję jadąc samochodem i lecą w radiu, a tu się okazuje, że dźwięki to w ogóle nie te, co mi się wydawało

Choć początkowo sądziła, że pewne elementy sceniczne będą dla niej łatwiejsze, rzeczywistość szybko zweryfikowała jej oczekiwania. Szczególnie zaskoczyło ją połączenie śpiewania z tańcem.

W trakcie trwania programu zmierzyłam się z czymś, co wydawało mi się, że będzie moją mocną stroną, czyli tańczenie, ale tańczenie po prostu jest super, tańczenie i śpiewanie jednocześnie, ani to, ani to nie wyszło dobrze

powiedziała szczerze.