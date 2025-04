Edyta Zając zastąpiła Klaudię El Dursi w roli prowadzącej "Hotel Paradise". Czy tuż przed dostała wsparcie od koleżanki po fachu? W rozmowie z Party.pl Edyta zdradziła szczegóły.

Decyzja o zmianie prowadzącej w popularnym reality show "Hotel Paradise" była wynikiem wyjątkowych okoliczności. Klaudia El Dursi, która od pierwszej edycji była twarzą programu, z powodu ciąży musiała zrezygnować z prowadzenia dwóch kolejnych sezonów. Ta informacja była dużym zaskoczeniem dla widzów, którzy od lat kojarzyli format z jej osobowością i charakterystycznym stylem prowadzenia. Produkcja programu stanęła przed wyzwaniem znalezienia odpowiedniej osoby, która mogłaby zastąpić Klaudię i jednocześnie wnieść do show nową energię. Ostatecznie wybór padł na Edytę Zając. Czy ta mogła liczyć na rady od bardziej doświadczonej koleżanki z branży?

Klaudia napisała do mnie przed tym jak zostało to ogłoszone w 'Dzień Dobry TVN'. To było bardzo miłe i dodała post i poprosiła swoich fanów o wsparcie. Fajnie, jeśli jest to w pozytywnej aurze utrzymane

- wyjawiła Edyta.