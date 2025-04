Katarzyna Konieczka ma okazję spędzać z Justyną Steczkowską mnóstwo czasu podczas przygotowań do wyjazdu na Eurowizję, gdzie piosenkarka wraca równo po 30 latach. Fani nie mogą doczekać się nie tylko jej występu ale również wszystkich towarzyszących mu szczegółów. Podczas konferencji prasowej przed wyjazdem Justyny Steczkowskiej na Eurowziję, spotkaliśmy Katarzynę Konieczkę, która zdradziła nam co nieco o Justynie Steczkowskiej.

Jaka jest Justyna Steczkowska?

Katarzyna Konieczka tworzy kostiumy do sesji zdjęciowych największych magazynów mody na świecie. Jej kreacje miały na sobie również światowe gwiazdy takie jak Lady Gaga czy Madonna. Aktualnie projektantka współpracuje z Justyną Steczkowską przy Eurowizji 2025. Polska reprezentantka zadbała o to, by każdy najmniejszy szczegół, który zaprezentuje podczas Konkursu Piosenki Eurowizji został stworzony przez Polaków. Katarzyna Konieczka w rozmowie z Party.pl opowiedziała nie tylko o współpracy z polską gwiazdą ale również o tym, jaka Justyna Steczkowska jest prywatnie:

Jest cudowna i bardzo sobie cenię tę wiarę, którą daje, która potrafi twórcę uskrzydlać.

Projektantka oceniła również szanse Justyny Steczkowskiej na Eurowizji, zwracając uwagę na kilka zastanawiających szczegółów.

