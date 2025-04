Angelika Zając, znana szerszej publiczności jako Andziaks, to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. Na YouTube zyskała ogromną popularność dzięki vlogom z życia codziennego, haul’om zakupowym i testom kosmetyków. Jej mężem jest Łukasz, znany w sieci jako Luka – również influencer i youtuber. Para od lat dzieli się ze swoimi fanami codziennością, także tą świąteczną. Tym razem jednak Wielkanoc będzie wyglądać u nich zupełnie inaczej niż zwykle. Przed naszą kamerą Luka zdradził wszystko.

Reklama

Luka i Andziaks spędzają Wielkanoc w Dubaju

Wielkanoc to dla wielu osób czas rodzinnych spotkań i pielęgnowania tradycji. Jak się okazuje, w tym roku Luka i Andziaks postanowili spędzić ten okres w zupełnie inny sposób. Para wybiera się do Dubaju, a święta w egzotycznym klimacie będą znacząco różnić się od tych, które znają z przeszłości. Luka otwarcie przyznał przed naszą kamerą, że choć wcześniej robili wszystko, by pielęgnować tradycję, w tym roku będzie inaczej.

Co roku próbuję, co roku jesteśmy albo u mojej rodziny, albo robimy święta u nas. To wtedy tradycja jest zachowana mówi Luka.

Influencer przypomniał, że kiedyś razem z Andziaks spędzali Wielkanoc we Włoszech, gdzie mieszka jego rodzina. Tam zorganizowanie świąt w tradycyjny sposób nie było problemem. Tym razem jednak będzie zupełnie inaczej, bo para planuje spędzić ten czas w Dubaju. Luka nie ukrywa, że to spore wyzwanie.

No teraz będzie pewnie ciężko. Usiądziemy pewnie, wiesz, na jakiejś tam śniadanku. Ale no, w Dubaju, no nie zrobimy tego tak, jak byśmy chcieli

Mimo wyjazdu, w ich domu już zagościła świąteczna atmosfera. Andziaks pokazała imponujące dekoracje, w tym ozdobę za 2 tysiące złotych, z której – jak przyznała – nie jest do końca zadowolona. A co jeszcze Luka zdradził o ich świętach? Przekonajcie się sami, oglądając nasze wideo.

Zobacz także:

Reklama