Julia Żugaj urodziła się 2 lipca 2000 roku w Żorach. Już od najmłodszych lat przejawiała zainteresowanie muzyką, co zaowocowało dołączeniem do dziecięcego zespołu „Wesołe Nutki” już w wieku czterech lat.​

Julia Żugaj w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

W 2018 roku Julia rozpoczęła swoją przygodę z mediami społecznościowymi, tworząc treści na platformie Musical.ly (obecnie TikTok). Wraz z siostrą Sonią publikowała filmy taneczne i lifestyle'owe, zdobywając w ciągu trzech miesięcy 100 tysięcy obserwujących. Do lutego 2023 roku liczba ta wzrosła do ponad 3 milionów.​ Na przestrzeni lat rozwijała się w temacie muzyki i social mediów i dołączyła do Team X, który przyczynił się do jej rosnącej popularności i umożliwił debiut muzyczny.

Aktualnie Julię Żugaj można zobaczyć na scenie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Postanowiliśmy zapytać młodziutką uczestniczkę show, czy jest utwór, który chciałaby wykonać na scenie "TTBZ".

Jest taki utwór. Jest taka artystka, ale jest ona piekielnie trudna. Może jak będziemy gdzieś bliżej końca programu zobaczę na ile mój wokal będzie funkcjonował i może tam, gdzieś szepnę słóweczko, czy pomodlę się do tego grzyba, żeby mi się wylosowała Christina Aguilera - zdradziła Julka.

Co jeszcze wyjawiła nam artystka? Zobaczcie w naszym wideo!