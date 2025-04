Doda należy do grona najbardziej wysportowanych polskich gwiazd, co lubi podkreślać na czerwonym dywanie czy swoim Instagramie. Artystka zawsze prezentuje się nieskazitelnie, a fani zastanawiają się, co za tym stoi. Wokalistka w rozmowie z Party.pl zdradziła swój sekret.

Dieta Dody. Czego nie je gwiazda?

Fani Dody cenią ją nie tylko za jej talent, ale również charyzmę, determinację i zamiłowanie do sportu. Internauci uwielbiają oglądać kulisy jej życia w mediach społecznościowych i zdjęcia, na których prezentuje zgrabną figurę. W rozmowie z dziennikarką Party.pl gwiazda otworzyła się na temat zmian, które pomogły jej wyrzeźbieniu swojej sylwetki.

Od kiedy ograniczyłam alkohol, zmieniłam dietę, wszystko się pokazało – wyznała wokalistka.

Dziennikarka Party.pl postanowiła dopytać o to, jakich produktów unika Doda. To jednak nie wszystko! Gwiazda ujawniła prawdę o treningach. Zobaczcie wideo powyżej!

