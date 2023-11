Już dziś o 21.30 w TVP2 premiera pierwszego odcinka nowego serialu "Za marzenia". Co tydzień w poniedziałki możecie śledzić perypetie dwudziestosześciolatków: Zosi, dyplomowanej psycholog (Maja Bohosiewicz), Anki, charakteryzatorki na planie telenoweli (Anna Karczmarczyk) i Bartka, żyjącego dniem dzisiejszym niedoszłego bankowca (Piotr Nerlewski).

Przyjaciele mieszkają razem w Warszawie od czasów studiów, wspólnie przeżywają wzloty i upadki, wspierają się w trudnych chwilach i dzielą troskami.

Co o swojej roli ma do powiedzenia Piotr Nerlewski. Czy Bartek i jego przygody podbiją serca widzów? Jego postać wydaje się być najbardziej zagubiona i nie dostosowana jeszcze do dorosłego życia.

Zapraszamy na wywiad z aktorem.

