Kostek z "Listów do M." ma 23 lata. Zagrał w hicie Netfliksa

Widzowie pokochali Jakuba Jankiewicza za rolę Kostka Koniecznego w filmie „Listy do M.”. Mało kto dziś rozpozna w 23-latku tego samego chłopca, który dekadę temu podbił serca kinomanów. Jankiewicz rozpoczął karierę już w wieku trzech lat – pojawił się wtedy w serialu „Chichot losu” u boku Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Następnie występował w „Prosto w serce” i szybko wszedł na ścieżkę popularności dzięki kultowej roli w świątecznym hicie kinowym.

Kostek z „Listów do M." w „Ołowianych dzieciach” Netfliksa

Od 11 lutego Jakub Jankiewicz zaskakuje widzów w serialu „Ołowiane dzieci” na Netfliksie. Wciela się w postać Marka Niedzieli, co wywołało spore zamieszanie wśród fanów dawnych „Listów do M.”. Aktor zdecydowanie zmienił się fizycznie i dojrzał - jego metamorfoza jest szeroko komentowana w sieci. To właśnie nowa rola sprawiła, że znów znalazł się na ustach wszystkich. W głośnej produkcji Netfliksa wystąpił u boku takich gwiazd jak Joanna Kulig, Agata Kulesza, Kinga Preis, Michał Żurawski oraz Zbigniew Zamachowski.

Po sukcesie w filmie „Listy do M.” młody aktor nie zwolnił tempa. Występował w serialach takich jak „M jak miłość”, „Hotel 52”, „Czas honoru” czy „Na dobre i na złe”. W latach 2013–2017 prowadził katolicki program „Ziarno”, a jego głos pojawiał się również w dubbingach. To właśnie dzięki wszechstronności Jankiewicz przez lata utrzymał się w branży aktorskiej, mimo młodego wieku.

Kariera Jakuba Jankiewicza

W 2025 roku Jakub Jankiewicz udzielił obszernego wywiadu serwisowi Plejada. Przyznał, że nie ograniczał swoich zainteresowań jedynie do aktorstwa. Podjął studia na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa na Politechnice Warszawskiej. Po czasie jednak zrezygnował z tej ścieżki, gdy dostał się do akademii teatralnej. Obecnie, już jako 23-latek, studiuje zaocznie informatykę w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Aktor otwarcie mówi o swojej fascynacji aktorstwem. W wywiadzie dla Plejady podkreślił, że możliwość wcielania się w różne postaci i przeżywania fikcyjnych historii jest dla niego źródłem niezwykłych emocji. Podkreślił, że granie pozwala mu doświadczać rzeczy, których w prawdziwym życiu by nie zrobił, jak np. udział w pościgu.

Fascynowało i wciąż fascynuje mnie granie przed kamerą, wcielanie się w różnych bohaterów, możliwość przeżywania choć skrawka czyjegoś życia i robienia rzeczy, których normalnie nigdy bym nie zrobił. Przecież jako Kuba nigdy nie wziąłbym udziału w pościgu. A jeżeli zagram w jakimś gangsterskim filmie, będę mógł to zrobić. To jest magiczne powiedział w wywiadzie.

