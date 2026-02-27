Podbiła serca widzów jako Anita z "M jak miłość". Urodziła się we Francji

Od 2020 roku Melania Grzesiewicz gra sekretarkę Anitę w „M jak miłość”. W ciągu ostatnich lat stała się jedną z bardziej wyrazistych postaci i w dodatku zyskała sporo fanów. Początkowo mogło się wydawać, że będzie jedynie postacią epizodyczną. Jednak w ciągu ostatnich miesięcy jej wątek znacznie się rozbudował. Co ciekawe, Grzesiewicz ma bardzo interesującą historię. Pierwsze lata życia spędziła w Paryżu.

Melania Grzesiewicz zdobyła popularność jako Anita w „M jak miłość”

Znana jako Anita z „M jak miłość” Melania Grzesiewicz przyszła na świat w 1991 roku. Aktorka urodziła i wychowała w stolicy Francji. To właśnie w mieście nad Sekwaną spędziła pierwsze lata. Gdy przeprowadziła się do Polski, postanowiła związać przyszłość z aktorstwem.

Studia ukończyła na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Już rok po uzyskaniu dyplomu otrzymała pierwszą rolę. Ta okazała się przepustką do dalszej kariery. W 2020 roku zadebiutowała w „M jak miłość” jako sekretarka Anita, a jej wątek z czasem został znacznie rozbudowany. Została też nową mamą serialowej Poli.

Hania Nowosielska, czyli serialowa Pola, to cudowna, niesamowicie utalentowana dziewczynka, z którą praca jest czystą przyjemnością. Uważam, że ma wrodzony dar gry aktorskiej. Nie przypominam sobie żadnego trudnego momentu w pracy z nią wspominała w rozmowie na łamach bloga „Wywiady Marioli”.

Później widzowie mogli zobaczyć ją także w „Na Wspólnej” oraz „Przyjaciółkach”. Na długo związała się też z serialem „Polowania na ćmy”, z którym niedawno się rozstała, co wywołało sporo emocji.

Co ciekawe, aktorstwo nie było jej pierwszym wyborem. Wcześniej studiowała politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jednak to gra dawała jej najwięcej satysfakcji. Gdyby nie została aktorką, próbowałaby sił jako dziennikarka lub bizneswoman.

Przed szkołą aktorską studiowałam nawet politologię na UW. Ale to zawód jeszcze cięższy niż aktorstwo. Także, jeśli naprawdę musiałabym wybrać coś innego, to najpewniej byłabym albo dziennikarką, albo bizneswoman, albo malowałabym obrazy i miała swoją pracownię ceramiczną. Tak, to dość duża rozbieżność. Zawód architekta wnętrz także wchodziłby w grę mówiła w wywiadzie na blogu „Wywiady Marioli”.

Melania Grzesiewicz odeszła z „Polowania na ćmy”

Wiadomość o tym, że Melania Grzesiewicz nie będzie dłużej częścią obsady serialu „Polowanie na ćmy”, pojawiła się w mediach w 2023 roku. Aktorka opublikowała emocjonalny post, w którym przekazała, że nie będzie dłużej występowała jako Hela Bzowska.

Żegnam się (na jakiś czas) z „Polowaniem na ćmy” i moją Helą Bzowską. Ostatni odcinek już za nami. Piękna to była przygoda. Rola kostiumowa, cofnięcie się w czasie, cudowni koledzy realizatorzy i aktorzy, a do tego wszystkiego po raz pierwszy musiałam zagrać śmierć mojej bohaterki napisała.

Takie momenty są zawsze budzą wiele skrajnych reakcji. Niedawno Dominika Kachlik odeszła z „M jak miłość”, a grana przez nią Franka zginęła w jednym z najdramatyczniejszych odcinków w historii.

Warto przypomnieć, że Grzesiewicz jest nie tylko aktorką serialową. Pojawiała się na dużym ekranie w takich produkcjach jak „U Pana Boga w Królowym Moście”, „Uwierz w Mikołaja 2”, czy „Pie*rzyć Mickiewicza 3”.

