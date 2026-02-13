Jak potoczą się losy serialowej postaci Bożeny Dykiel w "Na Wspólnej"? Przypomnijmy, że serialowa Maria Zięba została wysłana do Hiszpanii, gdzie ma opiekować się chorą siostrą Różą. Ten nagły zwrot w fabule był bezpośrednim skutkiem nieobecności aktorki na planie. Bożena Dykiel przestała regularnie uczestniczyć w nagraniach, co zrodziło mnóstwo pytań o przyszłość jednej z najbardziej lubianych bohaterek. Co dalej z Marią Ziębą? Stacja TVN udzieliła komentarza jeszcze na chwilę przed jej odejściem.

Bożena Dykiel na stałe zniknie z "Na Wspólnej"?

Po wysłaniu Marii Zięby do Hiszpanii widzowie oczekiwali jej powrotu. Przez kolejne miesiące postać była praktycznie nieobecna, bo jedynie raz pokazano ją w kadrze z serialowym mężem, Włodkiem, granym przez Mieczysława Hryniewicza. Dla fanów był to wyraźny sygnał, że sytuacja jest poważna. Mieczysław Hryniewicz również znalazł się w trudnym położeniu, bo jego wątek bez Marii wyraźnie stracił na dynamice.

Scenarzyści szykują zwrot akcji dla Bożeny Dykiel w "Na Wspólnej"?

Fani "Na Wspólnej" cały czas zastanawiali się, kiedy znów zobaczą w serialu Marię Ziębę. TVN WBD dla "Super Expressu" na chwilę przed śmiercią aktorki potwierdziło, że trwają prace nad wątkiem, którego kluczowym elementem będzie postać Marii Zięby.

Scenarzyści 'Na Wspólnej' pracują obecnie nad wątkiem, którego istotnym elementem będzie postać Marii Zięby, granej przez Bożenę Dykiel - przekazało dla se.pl biuro prasowe TVN WBD

Nie wiadomo jednak, jak sytuacja będzie wyglądać teraz, po śmierci Bożeny Dykiel.