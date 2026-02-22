W odcinku 1914. serialu „M jak miłość” widzowie poznają nową postać, która już od pierwszych minut pojawienia się na ekranie wywraca życie głównych bohaterów do góry nogami. Jak informuje Świat Seriali do obsady dołącza Dominika Sakowicz, wcielając się w charyzmatyczną kardiolog Joannę Dobrzańską. Artur Rogowski w drodze do pracy pomaga nieznajomej kobiecie przy zmianie opony - nie wie jeszcze, że los postawił go właśnie przed nową współpracowniczką.

W „M jak miłość” pojawi się Joanna. Mocno namiesza w życiu Rogowskich

Atmosfera od pierwszego spotkania robi się niezwykle napięta. Artur, który zawsze kierował się sercem i uczynnością, tym razem nie potrafi wyprzeć z myśli Joanny. Nowa pani doktor zostaje zatrudniona w przychodni w Lipnicy na trzy dni w tygodniu. Już podczas pierwszej rozmowy Dobrzańskiej z Rogowskim atmosfera zrobi się naprawdę gorąca. Kobieta chce odwdzięczyć się Rogowskiemu za wcześniejszą pomoc i zaproponuje pranie jego marynarki, którą pobrudziła mu zranioną ręką.

Maria Rogowska usłyszy koszmarną wróżbę w „M jak miłość”. Co dalej z jej małżeństwem?

Tymczasem Maria Rogowska, żona Artura, natyka się w Grabinie na tajemniczą starszą kobietę, która proponuje jej wróżenie z ręki. Początkowo traktuje spotkanie jako ciekawostkę, ale szybko zmienia zdanie, gdy wróżka przekazuje jej szokującą przepowiednię. Kobieta zapowiada, że wkrótce w życiu Marii pojawi się „kobieta w czerwieni”, która zmieni jej świat na zawsze. Maria dzieli się niepokojem z przyjaciółką Judytą, nie mając pojęcia, że los już wplótł ją w dramatyczną rozgrywkę.

W kontekście wydarzeń z udziałem Joanny Dobrzańskiej, słowa wróżki nabierają wyjątkowo złowieszczego znaczenia. Czy to właśnie nowa kardiolożka jest przepowiadaną kobietą, która wywoła zamieszanie i stanie się przyczyną rodzinnych zawirowań? Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie śmierć Franki w „M jak miłość” wywołała ogromne zamieszanie, a grająca ją Dominika Kachlik zabrała głos po odejściu z serialu.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Artur Rogowski z „M jak miłość” będzie miał romans z Joanną?

Wieczorem Artur nie może wymazać z pamięci wydarzeń z dnia. Widok marynarki poplamionej krwią po pomocy Joannie nie daje mu spokoju. W łazience patrzy na siebie w lustrze z wyrzutem, próbując ochłodzić emocje zimną wodą. Jednak myśli o Joannie, kobiecie w czerwieni, nie opuszczają go ani na chwilę.

Premiera odcinka 1914. w któym poznamy nową bohaterkę zostala zaplanowana na wtorek 24 lutego o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

Zobacz także: Magda nie wytrzyma po zniknięciu Pawła w "M jak miłość". Musiała to zrobić

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia