Śmierć Bożeny Dykiel poruszyła cały polski świat mediów. Jej serialowa wnuczka z "Na Wspólnej", Zuzia Kaszuba pisała: "Babciu, jak będzie bez Ciebie"? Aktorka wcielała się w postać Marii Zięby w "Na Wspólnej" przez ponad dwie dekady. Wczoraj wyemitowano odcinek, w którym złożono hołd pamięci niezapomnianej aktorki. Trudno było powstrzymać łzy.

Poruszające pożegnanie Bożeny Dykiel w serialu "Na Wspólnej"

Smutne wieści obiegły Polskę 13 lutego 2026 roku - Bożena Dykiel, jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek, zmarła w wieku 77 lat. Informację o jej śmierci przekazał ks. Andrzej Luter. Jej odejście wywołało falę smutku zarówno wśród fanów, jak i całego środowiska artystycznego.

Produkcja serialu "Na Wspólnej", z którym Bożena Dykiel była związana przez wiele lat, zdecydowała się uczcić jej pamięć w wyjątkowy sposób. Odcinek nr 4163 wyemitowany 16 lutego 2026 wzruszył widzów od pierwszych sekund. Tuż po standardowej czołówce, która w pewnym momencie stała się czarno-biała, na ekranie pojawiły się kadry przedstawiające Bożenę Dykiel. Dalej leciała wzruszająca piosenka z czołówki, podczas której widzowie mieli okazję zobaczyć więcej kadrów przedstawiających niezapomnianą Marię Ziębę. Ostatecznie zatrzymano się na uśmiechniętym wizerunku aktorki, przy którym pojawił się napis:

Na zawsze z nami

Widzowie "Na Wspólnej" wzruszeni pożegnaniem Bożeny Dykiel w serialu

Wzruszający gest produkcji nie ograniczył się jedynie do początku odcinka. Również na zakończenie widzowie mogli zobaczyć planszę z czarno-białym zdjęciem Bożeny Dykiel. To właśnie na jej tle wyświetlono napisy końcowe, tworząc atmosferę pełną szacunku i nostalgii.

Internauci nie kryli wzruszenia:

Piękne pożegnanie w czołówce. Łezka się zakręciła

Pięknie to zrobiliście. Dziękujemy

Pogrzeb Bożeny Dykiel

Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędzie się pogrzeb Bożeny Dykiel. Wiadomo jednak, że będzie on miał charakter państwowy. W rozmowie z "Faktem" rzeczniczka ZASP Ludwika Sieczkowsk przekazała: "Mogę potwierdzić, że zarówno pogrzeb niedawno zmarłego Edwarda Linde-Lubaszenki, jak i pani Bożeny Dykiel, będą miały charakter państwowy. Nie znamy jednak daty ani miejsca uroczystości". Informacje te potwierdził również Rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Jędrzejowski. Nie wiadomo również, czy Bożena Dykiel spocznie na Powązkach w Warszawie. Jak informował "Fakt", ministerstwo wciąż czeka na informacje od rodziny o szczegółach ostatniego pożegnania, by móc zaplanować uroczystości pogrzebowe.

