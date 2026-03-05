Seriale codzienne są nieodłączną częścią dnia dla tysięcy widzów Telewizji Polskiej. Zaledwie chwilę temu scenarzyści "M jak miłość" zaskoczyli wszystkich, decydując się zakończyć wątek Franki Zduńskiej. Postać, w którą wcielała się Dominika Kachlik, zmarła w serialu po pęknięciu tętniaka, co było dramatycznym rozwiązaniem wybranym przez twórców po odejściu aktorki z produkcji. Fani do dziś nie kryją żalu, a pod internetowymi wpisami nie brakuje głosów, że historia mogła zakończyć się zupełnie inaczej. Tymczasem tuż po emocjach związanych z "M jak miłość" na widzów "Barw szczęścia" czeka kolejne trzęsienie ziemi. W mediach pojawiły się jednoznaczne informacje - już wkrótce pożegnamy kolejnego, bardzo lubianego bohatera.

Kulisy odejścia Karola z "Barw szczęścia"

Jan Wieczorkowski dołączył do obsady "Barw szczęścia" w 2024 roku jako Karol - biologiczny ojciec Grzesia, syna Beaty, w którą wciela się Anita Jancia-Prokopowicz. Karol, będąc lekarzem, szybko zaskarbił sobie sympatię widzów oraz bohaterów serialu. Z czasem stworzył relację z Darkiem (Andrzej Niemyt) i stał się ważnym elementem życia społeczności, a także środowiska pracy.

Śmierć Karola będzie ogromnym ciosem zarówno dla serialowych przyjaciół, jak i widzów, którzy zdążyli polubić tę postać. Nagłe zakończenie jego wątku wywoła szok, podobnie jak niespodziewana śmierć Franki w "M jak miłość".

Dramatyczne sceny w szpitalu - szczegóły tragicznych wydarzeń z odcinka 3341 "Barw szczęścia"

Wszystko rozegra się w 3341. odcinku "Barw szczęścia", którego emisja zaplanowana jest na 20 marca o godzinie 20:05 w TVP2. Feralny wieczór przyniesie niespodziewany zwrot akcji. Karol podczas swojego dyżuru w szpitalu zostanie zaatakowany przez agresywnego pacjenta uzależnionego od leków przeciwbólowych. Lekarz próbował uspokoić mężczyznę, co wywołało dramatyczną konfrontację.

Świadkiem ataku jest Hubert (Marek Molak), który natychmiast rusza z pomocą. Niestety, mimo szybkiej reakcji, Karola nie udaje się uratować. Śmierć następuje na oczach współpracownika i wstrząsa całym środowiskiem szpitalnym, ale przede wszystkim widzami serialu. Hubert długo nie będzie mógł poradzić sobie z poczuciem winy i świadomością, że nie zdołał pomóc koledze z pracy.

Dlaczego scenarzyści zdecydowali się na tak dramatyczny ruch?

Twórcy serialu "Barwy szczęścia" nie komentują oficjalnie powodów zakończenia wątku Karola. Podobnie jak w przypadku odejścia Dominiki Kachlik z "M jak miłość", dramatyzm i emocje mają uwiarygodnić fabułę oraz wywołać silną reakcję odbiorców. Serialowa rzeczywistość często bywa zaskakująca, a śmierć Karola wpisuje się w trend nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Nie da się ukryć, że śmierć Karola w Barwach szczęścia to nie tylko moment wielkich emocji dla widzów, ale również powód do refleksji nad losem ulubionych bohaterów. W sieci już teraz pojawiają się liczne komentarze i wyrazy żalu. Fani serialu będą musieli przygotować się na wyjątkowo mocny odcinek, który na długo zapisze się w historii tej produkcji.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia