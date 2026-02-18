Dominika Kachlik odeszła z "M jak miłość", a produkcja podjęła decyzję, że nie zastąpią jej postaci nową aktorką i Franka na zawsze zniknie z serialu. Tak też się stało i na początku lutego widzowie Emki obejrzeli dramatyczny odcinek, w którym Franka nagle umiera po pęknięciu tętniaka, a lekarze nie zdołali jej uratować. Teraz Dominika Kachlik pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie" i ujawniła prawdziwe powody swojej decyzji.

Dominika Kachlik zdradza prawdziwe powody odejścia z "M jak miłość"

Gościnnie w programie "Pytanie na śniadanie" Dominika Kachlik opowiedziała o motywach swojego odejścia z "M jak miłość". Jak przyznała, przez ponad pięć lat pracy na planie serialu zyskała nie tylko ogromne doświadczenie, ale także wspaniałe relacje z ekipą i aktorami. Jednak coraz silniej odczuwała potrzebę zmian oraz rozwijania się w innych kierunkach.

To była moja decyzja, decyzja przemyślana, którą podjęłam już jakiś czas temu. To nie wydarzyło się z dnia na dzień. Wiem, że dużo jest tych pytań 'dlaczego?'. Mam takie poczucie, że są osoby, które oczekują odpowiedzi ode mnie czemu... - wyznała aktorka w 'Pytaniu na śniadanie'

Ostatecznie Dominika Kachlik ujawniła w śniadaniówce powody swojego odejścia z "M jak miłość". Teraz chce rozwijać skrzydła nie tylko na polskim rynku:

Odpowiedź jest mało ciekawa, bo za nią stoi moja ogromna potrzeba zmian, rozwijania się, bycia w różnych rolach, w różnych wcieleniach. Podczas tych moich pięciu lat z hakiem w serialu (...) ja konsekwentnie realizowałam się na innych planach filmowych i serialowych. Grałam w teatrze, od dobrych paru lat pracuję za granicą, na rynku amerykańskim, brytyjskim - podkreśliła Dominika Kachlik.

Dominika Kachlik ujawniła swoje plany na przyszłość

Aktorka nie ukrywa, że rozstanie z "M jak miłość" było jej świadomą i przemyślaną decyzją, na którą miało wpływ wiele czynników. Nie wszyscy fani Emki mogą się z tym pogodzić i jeden z internautów zdecydował się na dość kąśliwy komentarz:

I co teraz bezrobocie ...a miałaś taką fajną pracę w m j m - napisał jeden z internautów

Dominika Kachlik nie zostawiła tego komentarza bez odpowiedzi i poinformowała "zatroskanego" internautę o swoich najbliższych planach na przyszłość. Są imponujące!

Moje bezrobocie na najbliższy miesiąc to rozpoczęcie zdjęć w Wielkiej Brytanii do brytyjskiego serialu premium dla BBC, a w tzw. międzyczasie kręcenie filmu w Polsce, zagranie kilkanaście spektakli na różnych scenach w kraju, nagrania dubbingowe do serialu i kilka castingów do zagranicznych produkcji. - napisała w komentarzu Dominika Kachlik

