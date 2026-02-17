Magda nie wytrzyma po zniknięciu Pawła w "M jak miłość". Musiała to zrobić
Po śmierci Franki w "M jak miłość" Paweł Zduński wciąż cierpi i nie może poradzić sobie z tak ogromną stratą. Uwielbiany bohater widzów ukrył się przed wszystkimi, aby w samotności przeżywać swój dramat. W kolejnych odcinkach produkcji Magda wyruszy na poszukwania Pawła.
Jak potoczą się losy serialowego Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek)? Fani od kilku tygodni z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych bohaterów "M jak miłość". Po śmierci Franki Zduńskiej całkowicie się załamał i zniknął. W najnowszych odcinkach wyjdzie na jaw, gdzie przebywa.
Śmierć Franki w "M jak miłość" poruszyła widzów do łez
Dokładnie 3 lutego 2026 roku Telewizyjna Dwójka wyemitowała jeden z najbardziej poruszających odcinków w historii "M jak miłość". To właśnie w 1907 odcinku zmarła serialowa Franka. Żona Pawła Zduńskiego odeszła po pęknięciu tętniaka aorty. Scena, w której Paweł dowiaduje się o śmierci Franki wstrząsnęła fanami "M jak miłość" - fani produkcji nie ukrywali żalu, że żona Pawła zniknęła z serialu na zawsze. Pojawiło się mnóstwo ostrych komentarzy z pretensjami do produkcji, ale sama Dominika Kachlik, która grała Frankę, za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjaśniła, że to ona podjęła decyzję o odejściu z "M jak miłość".
Paweł załamany po śmierci Franki
Śmierć Franki wstrząsnęła Pawłem Zduńskim. Po śmierci ukochanej żony został sam z ich malutkim dzieckiem. Uwielbiany bohater serialu załamał się po odejściu Franki i szybko okazało się, że po jej śmierci Paweł również nagle zniknie. Zduński zostawił syna pod opiekną Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i wyjechał.
Nikt nie wiedział, gdzie ukrywa się Paweł i co się z nim dzieje. Teraz superseriale.se.pl informuje, że w 1912 odcinku, który zostanie wyemitowany na antenie TVP2 dokładnie 24 lutego, prawda wyjdzie na jaw.
Paweł ukrywa się w lesie. Magda przyjedzie go szukać
Paweł przestał się kontaktować z rodziną i nikt nie wie, gdzie jest. Prawdę odkryje jedynie Magda (Anna Mucha), która postanowi szukać go w opuszczonej leśniczówce w Kampinosie. Magda pojedzie tam z Budzyńskim (Krystian Wieczorek) i razem rozpoczną poszukiwania Pawła. Zduński będzie się im przyglądał z ukrycia, ale nie zdecyduje się ujawnić...
Jak dalej potoczą się losy serialowego Pawła? O tym dowiemy się z kolejnych odcinków "M jak miłość".
