Jak potoczą się losy serialowego Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek)? Fani od kilku tygodni z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych bohaterów "M jak miłość". Po śmierci Franki Zduńskiej całkowicie się załamał i zniknął. W najnowszych odcinkach wyjdzie na jaw, gdzie przebywa.

Śmierć Franki w "M jak miłość" poruszyła widzów do łez

Dokładnie 3 lutego 2026 roku Telewizyjna Dwójka wyemitowała jeden z najbardziej poruszających odcinków w historii "M jak miłość". To właśnie w 1907 odcinku zmarła serialowa Franka. Żona Pawła Zduńskiego odeszła po pęknięciu tętniaka aorty. Scena, w której Paweł dowiaduje się o śmierci Franki wstrząsnęła fanami "M jak miłość" - fani produkcji nie ukrywali żalu, że żona Pawła zniknęła z serialu na zawsze. Pojawiło się mnóstwo ostrych komentarzy z pretensjami do produkcji, ale sama Dominika Kachlik, która grała Frankę, za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjaśniła, że to ona podjęła decyzję o odejściu z "M jak miłość".

Paweł załamany po śmierci Franki

Śmierć Franki wstrząsnęła Pawłem Zduńskim. Po śmierci ukochanej żony został sam z ich malutkim dzieckiem. Uwielbiany bohater serialu załamał się po odejściu Franki i szybko okazało się, że po jej śmierci Paweł również nagle zniknie. Zduński zostawił syna pod opiekną Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i wyjechał.

Nikt nie wiedział, gdzie ukrywa się Paweł i co się z nim dzieje. Teraz superseriale.se.pl informuje, że w 1912 odcinku, który zostanie wyemitowany na antenie TVP2 dokładnie 24 lutego, prawda wyjdzie na jaw.

Paweł ukrywa się w lesie. Magda przyjedzie go szukać

Paweł przestał się kontaktować z rodziną i nikt nie wie, gdzie jest. Prawdę odkryje jedynie Magda (Anna Mucha), która postanowi szukać go w opuszczonej leśniczówce w Kampinosie. Magda pojedzie tam z Budzyńskim (Krystian Wieczorek) i razem rozpoczną poszukiwania Pawła. Zduński będzie się im przyglądał z ukrycia, ale nie zdecyduje się ujawnić...

Jak dalej potoczą się losy serialowego Pawła? O tym dowiemy się z kolejnych odcinków "M jak miłość".

