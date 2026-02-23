Dramat Pawła Zduńskiego w "M jak miłość" nabrał rozpędu po śmierci jego żony Franki. Bohater grany w serialu TVP2 przez Rafała Mroczka zniknął z życia rodzinnego, uciekając do domku w lesie nad jeziorem w Kampinosie. To tam przez długie tygodnie ukrywa się przed całym światem, odcinając się nawet od własnego syna Antosia. Jak długo będzie trwała ucieczka Pawła? Co dalej z jego życiem po powrocie do syna i rodziny? Rafał Mroczek właśnie to ujawnił!

Paweł Zduński z "M jak miłość" po śmierci Franki zerwał kontakt z bliskimi

Nagła śmierć Franki w "M jak miłość" wstrząsnęła widzami serialu. Paweł, który już i tak jest mocno doświadczony przez życie znów doznał ogromnej straty i został samotnym ojcem. Widzowie sugerowali, że scenarzyści zbyt mocno doświadczają serialowego Pawła, ale wygląda na to, że być może z czasem znów znajdzie szczęście.

Co prawda, Paweł po śmierci Franki zniknął i odciął się od bliskich, a wielu widzów zastanawiało się, czy na zawsze pozostanie samotnikiem. Na szczęście, Rafał Mroczek w rozmowie z "Super Expressem" rozwiał te wątpliwości i zapewnił, że Paweł wróci, ale nie od razu. Przez najbliższe tygodnie bohater będzie się skupiał wyłącznie na wychowaniu Antosia i własnej żałobie.

Znikam, ale spokojnie, nie znikam na długo. Wracam. Musicie dalej śledzić losy Pawła Zduńskiego. Zobaczymy, co scenarzyści mu przygotują. Ja sam jestem tego ciekawy. - wyznał aktor dla se.pl

W życiu Pawła z "M jak miłość" pojawi się ktoś, kto zastąpi Frankę?

Po dramatycznych wydarzeniach wokół śmierci Franki, widzowie i fani serialu zaczęli spekulować na temat możliwej nowej miłości Pawła. Najczęściej padającym imieniem w domysłach jest Agnes, czyli córka Artura Rogowskiego, grana przez Amandę Mincewicz. To właśnie Paweł uratował Agnes, a być może teraz ona będzie miała szansę mu się odwdzięczyć i zmieni ich życie.

Okazuje się, że Rafał Mroczek nie wyklucza pojawienia się nowej kobiety u swojego boku w "M jak miłość". Z pewnością nie odbędzie się to od razu, ale wygląda na to, że w życiu Pawła Zduńskiego jeszcze wiele się zmieni.

Ja nie wiem za ile lat może to nastąpić, ale mam nadzieję, że tak wyznał Rafał Mroczek w wywiadzie dla 'Super Expressu'

Oglądacie "M jak miłość"? Sądzicie, że Paweł i Agnes stworzyliby ciekawą parę?

