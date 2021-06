Wielki powrót Tomka Chodakowskiego z "M jak miłość"! Andrzej Młynarczyk znów będzie policjantem!

Trzy lata temu fani serialu "M jak miłość" przeżywali odejście serialowego Tomka Chodakowskiego, czyli Andrzeja Młynarczyka. Aktor pożegnał się z kultową produkcją po 10 latach pracy na planie. Co dziś się z nim dzieje? Zobaczcie! Co słychać u Andrzeja Młynarczyka z "M jak miłość"? W 2017 roku Andrzej Młynarczyk postanowił rozstać się z serialem. Scenarzyści zadecydowali, że jego bohater, Tomasz Chodakowski, zostanie uśmiercony, co definitywnie zablokowało jego ewentualny powrót. Fani "eMki" prześcigali się jednak w pomysłach, jak mąż Asi (Basia Kurdej Szatan), a wcześniej Małgosi (Joanna Koroniewska) mógłby znów pojawić się w "M jak miłość" - śmierć mogła być upozorowana, Tomek mógłby mieć brata bliźniaka... Niestety, nic z tego - aktor definitywnie zaznaczył, że nie ma możliwości, żeby wrócić do serialu i nie żałuje decyzji: To było też wyjście takie też trochę zawodowe, trochę rozsądkowo-zawodowe. Raczej to było podejście od tej strony zawodowej - powiedział w rozmowie z Party.pl. Co się z nim działo po odejściu z serialu? Wziął udział m.in. w programach "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz "Ninja Warrior Polska" w Polsacie. Zagrał epizody w takich serialach jak "Komisarz Alex" czy "Ślad", pojawiał się regularnie w "Koronie królów". Nie jest zbyt aktywny na Instagramie - ostatnia fotka, którą pokazał, jest z kwietnia - Młynarczyk pracował również nad dubbingiem do bajki. Wyświetl ten post na Instagramie. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy...