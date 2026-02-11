W walentynkowym odcinku "M jak miłość" widzowie będą świadkami spektakularnego powrotu Simony oraz jej syna Stefana do Grabiny. Nikt z mieszkańców nie spodziewał się, że dawno niewidziani bohaterowie pojawią się właśnie podczas święta zakochanych. Problem będą mieli również Olek i Aneta Chodakowscy. Zobaczcie, czego jeszcze możecie się spodziewać w odcinku specjalnym!

"M jak miłość": Simona i Stefan wracają do Grabiny

O powrocie Agnieszki Perepeczko do "M jak miłość" było wiadomo już na początku tego roku. Aktorka wcieli się w rolę serialowej Simony i zrobi trochę zamieszania. Simona, znana ze swojego bezpośredniego charakteru i ogromnej potrzeby miłości, już w pierwszych chwilach swojego pobytu w rodzinnym domu wprawia wszystkich w osłupienie. Jej syn, Stefan, skupia się na przygotowaniach do międzynarodowego festiwalu folkowego w Gródku, ale to Simona kradnie show.

Na widzów czeka także prawdziwy rollercoaster emocji, gdy Simona postanawia zorganizować randkę w ciemno w domu Mostowiaków. Jej internetowy adorator, Andrzejek, dosłownie ucieka na jej widok, a cała sytuacja o mało nie kończy się pożarem.

"M jak miłość": Co z małżeństwem Anety i Olka Chodakowskich?

Aneta i Olek, którzy dotąd wydawali się być wzorem zgodnego związku, dowiadują się, że ich małżeństwo nigdy nie zostało zarejestrowane w urzędzie. Formalnie nie są więc mężem i żoną. Dla zakochanych to cios - w jednej chwili ich życie i walentynkowe plany obracają się w ruinę. Sytuację próbuje ratować Wójcik, który sprowadza do siedliska znanego szefa kuchni. Dzięki niemu walentynkowy wieczór nabiera wyjątkowego charakteru, a parze udaje się uratować choć odrobinę romantyzmu.

Mateusz z "M jak miłość" uratuje związek Kisielowej?

Kisielowa przeżywa poważny kryzys małżeński, który uległ chwilowej słabości wobec Simony. Sytuację próbuje uratować Mateusz, czy uda mu się pogodzić Kisielową i jej męża?

Kiedy i gdzie oglądać "Walentynki z M jak miłość"

Odcinek specjalny "Walentynki z M jak miłość" dostępny jest na platformie TVP VOD, będzie go można zobaczyć również w sobotę 14 lutego o 17:20 w TVP2. Natomiast najnowszy, regularny odcinek "M jak miłość" wyemitowany zostanie w poniedziałek, 16 lutego 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

Simona w "M jak miłość", Fot. Gałązka/AKPA