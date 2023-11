Co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani serialu TVP. Telewizyjny hit wróci na antenę dopiero po wakacjach, ale jak już wiemy, w nowej serii "M jak miłość" nie zabraknie wielkich emocji, które przyniesie nam m.in. wątek Izy (Adriana Kalska), Marcina (Mikołaj Roznerski) i Artura (Tomasz Ciachorowski).

Po wakacyjnej przerwie Iza i Marcin będą szykować się do ślubu, ale na drodze do ich szczęścia znów stanie Artur!

Artur na ślubie Izy i Marcina?

Kiedy Artur trafił do więzienia wydawało się, że przestanie nękać Izę i Marcina. Niestety, jak już wiemy, psychopata nawet z zamknięcia wciąż terroryzuje byłą żonę i jej ukochanego. Skalski nie może pogodzić się z tym, że Iza jest z Chodakowskim i teraz zrobi wszystko, żeby zakochani nie wzięli ślubu.

Iza i Marcin w nowych odcinkach będą szykować się do uroczystości, ale wszystko wskazuje na to, że na ich ślubie może dojść do prawdziwej tragedii. Jakis czas temu w kulisach "M jak miłość" Tomasz Ciachorowski przyznał wprost, że jego bohater jest zdolny do wszystkiego!

Artur doskonale wie, co się dzieje u Izy i Marcina, śledzi ich perypetie. I im Iza z Marcinem są bliżej siebie i szykują się do ślubu, to w Arturze wznieca taką determinację, żeby jak najprędzej z tego więzienia w końcu uciec - mówił Tomasz Ciachorowski. - Mimo, że mówi się, że miłość potrafi zneutralizować wszystkie przeszkody, to kiedy ma się do czynienia z taką osobą jak Artur, to wszystko może się zdarzyć i nie wiem, czy ten dzień, który dla Izy i Marcina miał być najpiękniejszym dniem w życiu, nie okaże się dla nich koszmarem.

Czy Artur rzeczywiście zaatakuje Izę i Marcina w dniu ich ślubu?! Tego dowiemy się po wakacjach! Czekacie na nowe odcinki "M jak miłość"?

