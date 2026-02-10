Producenci "M jak miłość" zafundowali widzom potężną dawkę emocji. Dokładnie 3 lutego Telewizyjna Dwójka wyemitowała odcinek, którym umiera serialowa Franka. Śmierć żony Pawła Zduńskiego poruszyła wszystkich. Teraz Dominika Kachlik, która od lat grała Frankę przygotowała dla widzów wyjątkową niespodziankę. Pokazała kulisy nagrań ostatniego odcinka ze swoim udziałem. Fani od razu zareagowali.

Śmierć Franki w "M jak miłość". Dominika Kachlik odchodzi z serialu

Takich emocji wokół "M jak miłość" nie było już dawno. W miniony tygodniu fani zobaczyli przejmujący odcinek, w którym serialowa Franka odchodzi po pęknięciu tętniaka aorty. Śmierć Franki w "M jak miłość" wstrząsnęła fanami, a scena, w której Paweł Zduński dowiaduje się, że jego ukochana żona nie żyje poruszyła do łez.

Śmierć Franki była następstwem decyzji Dominiki Kachlik, która postanowiła odejść z serialu. Aktorka nie spodziewała się jednak, że jej zniknięcie z produkcji i śmierć jej bohaterki tak bardzo poruszy fanów "M jak miłość".

Jesteście niesamowici. Starałam się nie mieć absolutnie żadnych oczekiwań względem odbioru finałowego odcinka Franki, a co za tym idzie, mojego pożegnania z serialem. Ilość podziękowań, wspierających komentarzy i wiadomości od Was mnie przerosła.. Dominika Kachlik pisała w sieci po emisji odcinka, w którym Franka umiera.

Dominika Kachlik pokazała kulisy nagrań ostatniego odcinka "M jak miłość" ze swoim udziałem

Po śmierci serialowej Franki szybko wyszło na jaw, że bohaterka jeszcze raz pojawi się w "M jak miłość", w snach Pawła Zduńskiego. Ten odcinek został już wyemitowany i poruszył wszystkich. Teraz Dominika Kachlik pokazała kulisy nagrań swoich ostatnich scen w produkcji.

moja ostatnia rolka z Franką, pa napisała krótko pod rolką na Instagramie.

I chociaż ostatnie wydarzenia mocno zasmuciły fanów "M jak miłość" to teraz nie ukrywają, że kulisy nagrań wywołały uśmiech.

po tej rolce jakos tak lżej i już nie tak smutno

Bardzo smutny odcinek, ale po tej rolce jakoś energia wraca

My tu PŁACZEMY, a wy się dobrze bawicie.. ehh jakie to szczęście, ze to tylko film komentują internauci.

Zobaczcie sami nagranie opublikowane przez Dominikę Kachlik. Tak powstawała ostatnia scena z serialową Franką.

