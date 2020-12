Dramat Janka z "M jak miłość": tuż przed ślubem dojdzie do wypadku! Czy umrze w szpitalu? Zobaczcie szczegóły

Już wkrótce w "M jak miłość" dojdzie do kolejnego, dramatycznego zwrotu akcji! W najnowszych odcinkach ogromne emocje przyniesie nam wątek Janka (Tomas Kollarik), który w wyniku tragicznego wypadku trafi do szpitala. Czy lekarze uratują narzeczonego Sonii (Barbara Wypych)?

Zobaczcie, co wydarzy się w "M jak miłość"!

Tragiczny wypadek Janka w "M jak miłość"

W najnowszym sezonie "M jak miłość" nie brakuje wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W życiu bohaterów uwielbianego przez widzów serialu dzieje się naprawdę sporo, ale to, co wkrótce wydarzy się w wątku Janka jest naprawdę wstrząsające!

Ostatnio portal superseriale.se.pl informował, że w jednym z najnowszych odcinków "M jak miłość" Janek weźmie udział w tajnej akcji, w trakcie której dojdzie do strzelaniny! Śledczy odnajdą ciało mężczyzny w porcie w Gdyni, a po jakimś czasie okaże się, że mafia zabiła świadka koronnego, którego Janek ochraniał. Niestety, zniknie również policjant, a Sonia będzie obawiała się najgorszego...

W 1553. odcinku Janek wróci do domu, ale - jak się teraz okazuje - to jeszcze nie koniec dramatów. Według doniesień portalu superserialu.se.pl tuż przed ślubem Sonii i Janka dojdzie do tragicznego wypadku! Okazuje się, że do wypadku dojdzie w dniu ślubu pary. Goście będą czekać na Sonię i Janka, ale zakochani nie dojadą do kościoła!

Nie widzieliście młodych? - będzie się martwić mama Janka. Na pewno zaraz przyjadą - będzie komentował ksiądz.

Niestety, młodzi nie pojawią się w kościele, ponieważ dojdzie do strasznego wypadku! Janek trafi do szpitala i będzie walczyć o życie!

Czy Janek przeżyje? Do wypadku policjanta doprowadzi mafia, która wcześniej zabiła świadka koronnego? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Zobacz także: Zobacz, jak dziś wygląda "pierwszy" Łukasz z "M jak miłość"! Franek Przybylski wyrósł na prawdziwego przystojniaka

W dniu ślubu Janek trafi do szpitala!

Instagram

Czy policjant przeżyje?