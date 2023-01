Seriale fantasy: ranking 8 wartych obejrzenia produkcji

Seriale fantasy są potrzebne, by czasem oderwać się od dnia codziennego. W takich produkcjach możemy spodziewać się niespodziewanego, gdyż pomysły twórców nie znają granic. Dzięki temu każde pokolenie znajdzie coś dla siebie. Nie jesteś pewna co do tego gatunku? Przekonaj się sama, czy ten świat jest dla ciebie!

Jest to gatunek fantastyki, w którym przedstawione są nierealne zjawiska, które ciężko byłoby racjonalnie wytłumaczyć. Ostatnio furorę robi „Gra o tron”, która również znajduje się w naszych propozycjach, lecz my chciałyśmy zaprezentować ci inne, również ciekawe produkcje.

Spis treści:

Na pierwszy ogień w kategorii seriale fantasy idzie produkcja „Nie z tego świata”. Swoją premierę miał w 2005 roku. Stworzono aż 15 sezonów, które liczą aż 230 odcinków!

Opowiada o braciach – Samie i Deanie Winchester oraz ich biznesie rodzinnym. W młodzieńczych latach stracili matkę i byli wychowywani przez ojca. Pierwszy z nich chce studiować prawo i spróbować żyć normalnie. Nie trwa to długo, do czasu pojawienia się jego starszego brata, który zjawia się u niego z niepokojącymi wiadomościami. Ich ojciec po walce ze złem, zniknął. Od najmłodszych lat mierzyli się z fantastycznymi stworami, jakimi były wilkołaki, starożytne bóstwa bądź wampiry. Wiele razy próbowali zrezygnować z tego zajęcia, by żyć normalnie, lecz nie potrafili tego zrobić. Dlatego bracia łączą siły, by odnaleźć mężczyznę. Czy rodzeństwu się to uda? Kogo spotkają na swojej drodze? I najważniejsze – dlaczego ich matka zginęła?

Na przestrzeni lat, ten serial fantasy zdobył dużą grupę fanów. Podczas seansu nie będziesz narzekała na nudę bądź monotonię odcinków, gdyż wszystkie zdarzenia śledzić można z wielkim zainteresowaniem. Jeśli zainteresowała cię fabuła, to zachęcamy do zapoznania się z naszym innym rankingiem, w którym prezentujemy seriale o wampirach.

Drugą propozycją serialu fantasy są „Bibliotekarze”. Tym razem produkcja z 2004 roku, więc zdobyła ona już dużą popularność oraz fanów. Do dyspozycji masz aż 4 sezony, po około 10 odcinków każdy, więc nie martw się, jak skończysz pierwszy sezon za szybko!

Jest to kontynuacja filmowej serii, która miała miejsce również w 2004 roku. Nie myśl sobie, że serial opowiada o strażnikach bibliotekarskich półek, którzy tylko czekają, by uciszyć zbyt głośnych czytelników. Oni są wybrańcami, którzy mają za zadanie chronić magiczne artefakty. Bohaterami jest czwórka bibliotekarzy wciągniętych w niesamowite przygody. Będą musieli stanąć przed wieloma zagadkami oraz zmierzyć się z magicznymi mocami ciemności. Serialowi „Bibliotekarze” przypominają czasem losy filmowego Indiany Jonesa.

Czy zdajesz sobie sprawę, że ta produkcja dostała aż 9 nominacji do nagrody Saturny? To chyba wystarczająca rekomendacja, abyś zebrała paczkę znajomych i żebyście wspólnie wybrali się w podróż w nieznane z tytułowymi bibliotekarzami. Świetnie sprawdzi się dla fanów lubiących tematykę przygodową.

Mamy szybkie polecenie serialu fantasy, o równie krótkiej nazwie „Haven”. Jest to dzieło Stephena Kinga, autora wielu książek, dzięki którym powstało wiele dochodowych filmów.

Opowiada o agentce FBI, która przyjeżdża do miasteczka w Haven w stanie Maine. Ma za zadanie schwytać tamtejszego przestępcę. Jej ciekawość zaprowadza ją do miejsca, które jej schronieniem osób z… no właśnie z czym? Szybko odkrywa, że niektórzy mieszkańcy mają nadprzyrodzone umiejętności. Jednakże nie zawsze potrafią je kontrolować. Wśród społeczności kobieta poznaje lokalnego policjanta, który staje się z czasem jej partnerem.

Uważamy, że warto dać szansę tej produkcji, gdyż jest to kolejne z dzieł wspomnianego już Stephena Kinga. Kto wie, może podpasuje ci styl autora w formie tego pięciosezonowego serialu?

Ten serial fantasy jest produkcją Netlfixa. Oparty jest na komiksie o tym samym tytule. Jeśli byłaś wcześniej fanką papierowej wersji, to zachęcamy cię do zobaczenia 3 sezonów ekranizacji.

Fabuła opowiada o czterdzieścioro dzieciach, które urodziły się w 12 godzinie 1 października 1989 roku. Co ciekawe, ich matki nie były nawet w ciąży. Sir Reginal Hargreeves zaadoptował siedmioro z nich, by reszta dorastała sama. Szczęśliwa siódemka została wychowana na superbohaterów i otrzymali nazwę „The Umbrella Academy”. Niestety konflikty w rodzinie spowodowały, że grupa się rozpadła. Mężczyzna nie mogąc pogodzić się z takim obrotem sprawy, popełnia samobójstwo, by znów scalić dzieci. Łączą siły, by zatrzymać apokalipsę.

Od premiery pierwszego sezonu minęło trochę czasu, więc polecamy obejrzeć całą serię od początku, by odświeżyć „kto jest kim”. Ten serial fantasy jest skierowany głównie do tych, którzy tęsknią za superbohaterami.

Jest to serial fantasy, który naszym zdaniem jest niedocenioną produkcją ostatnich lat. Głównymi bohaterami są znani ci może Cara Delevingne i Orlando Bloom. Możesz ich oglądać w tej propozycji przez 2 sezony.

Akcja rozgrywa się w fikcyjnym mieście zwanym Burgue, którym żyją ze sobą ludzie oraz nadnaturalne istoty, takie jak fauny, nimfy czy wróżki. Stworzenia te są uchodźcami z terenów, które dotknęła wojna. Dochodzi do serii tajemniczych morderstw. Do rozwiązania spraw powołany jest komisarz Philo. W tym samym czasie do miasta przybywa Vignette – nimfa, z którą mężczyznę łączyło kiedyś prawdziwe uczucie.

„Carnival Row” to kryminał z przeplatającym się romansem. Ponadto sprawa morderstw jest tak pokręcona, że nawet nie wiesz, kiedy ten serial wciągnie się na wieczór bądź… całą noc!

Ta propozycja to serial fantasy skierowany w większej mierze do młodzieży. Powstała na podstawie powieści Leigh Bardugo. Jest to produkcja Netlflixa.

Osiem odcinków serialu ukazuje losy nieśmiałej Aliny, która odkrywa, że posiada nadludzkie zdolności. Dla większości staje się ona boginią, na którą czekali. A to wszystko dlatego, by swoimi umiejętnościami zniszczyła zagrażającą im Fałdę. Dziewczyna zostaje rozdzielona ze swoim przyjacielem Malyenem. Musi ona odbyć szkolenie do zostania Griszą. Da jej to możliwość zapanowania nad mocami. Które posiada. Na miejscu poznaje Generała Kirigana. Alina będzie musiała zmierzyć się nie tylko ze swoimi nowymi umiejętnościami, ale również z ludźmi, którzy stanowią dla niej zagrożenie.

Serial dobrze oddaje historię, która przedstawiona jest w książce. Podąża za oryginalną fabułą, więc jeśli czytałaś już powieść Leigh Bardugo, nie zawiedziesz, się wybierając tę produkcję na wieczór. Jeśli lubisz seriale młodzieżowe, to mamy jeszcze kilka propozycji do zarekomendowania.

„The 100” to amerykański serial fantasy, który został stworzony na podstawie książki Kass Morgan „Misja 100”. Również ta sama kobieta odpowiadała za scenariusz do produkcji, dostępnej na platformie Netflix.

Akcja rozpoczyna się, kiedy na ziemi miała miejsce wojna nuklearna, około 97 lat temu. Życie wyginęło. Nieliczni pozostali na Arce, ale nie tej Noego, a stacji kosmicznej, na której dzień za dniem zaczyna brakować zasobów do przeżycia. Panują tam kary za nieprzestrzeganie zasad, jakimi są np. posiadanie więcej niż jednego dziecka. Kanclerz wydaje rozkaz, by na ziemię zesłać 100 młodych przestępców, którzy sprawdzą, czy na planecie da się znów zamieszkać. Jednakże na miejscu okazuje się, że wciąż są tam mieszkańcy, którzy są nieprzychylni przybyszom. Stoją przed dylematem, czy informować mieszkańców Arki o całej sytuacji, czy też jednak nie.

Produkcja jest również z tych młodzieżowych, lecz odnajdą się przed telewizorami nawet ci, którzy treści dla nastolatków lubią mniej.

Ostatnią propozycją w naszym rankingu jest „Westworld”. To produkcja Lisy Joy i Jonathana Nolana. Ten serial fanasy doczekał się aż 3 sezonów i miał swoją premierę na HBO w 2016 roku.

Tytułowa nazwa produkcji to futurystyczny park rozrywki, który ma w ofercie spełnianie mrocznych fantazji odwiedzających. Za stworzenie tego miejsca stoi naukowiec Robert Ford. Obmyślał wszystko, by każda sceneria była precyzyjnie przemyślana. Jedną z ciekawszych postaci jest Dolores, która wraz z ojcem mieszka na małej farmie. Po czasie bohaterowie zdają sobie sprawę, że świat, w którym żyją, jest odzwierciedleniem czyjegoś pomysłu…

Co ciekawe, akcja rozgrywa się w dwóch liniach czasowych, które przeplatają się ze sobą. W takim wypadku zachęcamy cię do obejrzenia wszystkich sezonów, gdyż finał ostatniego odcinka może cię zaskoczyć.

By podsycić twój zapał, jeśli chodzi o seriale fantasy, to poniżej znajdziesz jeszcze więcej tytułów, by zapełnić listę produkcji do obejrzenia: