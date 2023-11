Już w czwartek nowy odcinek serialu "Przyjaciółki". Co wydarzy się tym razem? Mamy dla Was zwiastun i krótki opis.

Wiktor (Paweł Deląg) wręcza Patrycji (Joanna Liszowska) bilety lotnicze do Paryża. Patrycja jest zaskoczona propozycją wspólnego wyjazdu. Czy ulegnie namowom Wiktora? Dorota (Agnieszka Sienkiewicz) wysyła do banku anonimowego maila, który rozpętuje „burzę” wśród pracowników Łukasza (Mikołaj Krawczyk). Paweł (Bartek Kasprzykowski) z Anką (Magdalena Stużyńska - Brauer) udają się do notariusza. To już postanowione - sprzedają dom, kupują kamper i jadą w podróż. Ciągłe uwagi Roberta (Krzysztof Wieszczek) doprowadzają do wielkiej kłótni między nim a Ingą (Małgorzata Socha). Zuza (Anita Sokołowska) jest przekonana, że dopadła ją menopauza!

Czwarty odcinek dziesiątej serii "Przyjaciółek" w czwartek - 28 września, o godzinie 21:10 w Polsacie.

