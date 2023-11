Dorotka z „Przyjaciółek” zemści się na niewiernym mężu Łukaszu! Tego można było się spodziewać, że Dorotka (w tej roli Agnieszka Sienkiewicz) nie odpuści zdrady, a Łukasz (Mikołaj Krawczyk) popamięta swoją żonę do końca życia! W ostatnim odcinku „Przyjaciółek” Dorotka wyprowadziła się z córką z mieszkania, zabierając wszystkie meble. Ale to nie koniec. W 6. odcinku okaże się, że wyczyściła konta bankowe Łukasza i pozrywała lokaty, zostawiając męża bez środków do życia. Za pieniądze kupiła sobie już coś specjalnego! ;)

Dorotka zemści się na Łukasza za zdradę

mat. pras. Polsat

Zemsta Dorotki będzie wyjątkowo słodka

