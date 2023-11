Reklama

W 11. sezonie "Przyjaciółek" Ingę (Małgorzata Socha) spotkało najgorsze - rozstała się z ukochanym Robertem (Krzysztof Wieszczek), który dowiedział się o jej zdradzie z fotografem Jackiem. To właśnie Jacek powiedział Robertowi, co zaszło między nim a Ingą. Oczywiste jest więc, że serialowa bohaterka żywi do niego urazę. Co więc robi, gdy spotyka go pewnego dnia w kawiarni? Musicie to zobaczyć! W naszym wideo świetna scena z 2. odcinka "Przyjaciółek"! Zobaczcie zwiastun.

Inga spotka się z Dorotką w kawiarni. Nagle zobaczy Jacka!

Mat. prasowe

Co wtedy zrobiła Inga? Koniecznie zobaczcie wideo!

