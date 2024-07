1 z 29

Przed nami kolejny tydzień z serialem "Pierwsza miłość". Co wydarzy się u bohaterów? Paweł przeprasza Melkę, Marta zwalnia się z pracy, a Marianna wyjawia mamie prawdziwy powód przyjazdu do Wadlewa. Co jeszcze w serialu?

Zdjęcia nowych odcinków serialu od 2453 od 2457 w naszej galerii. Emisja od 06 do 10 marca o 18.00 w Polsacie.

Strzeszczenia odcinków "Pierwszej miłości"

Pierwsza Miłość odc. 2453

Paweł chce wrócić do Melki i prosi ją o wybaczenie. Dziewczyna nie jest w stanie przyjąć go z powrotem. Gdy załamana szuka pocieszenia u Krystiana, wpada Marta i robi im scenę zazdrości.

Sabina nie potrafi przestać myśleć o Aleksandrze. Tymczasem Karol podejrzewa, że łączy ją coś z Arturem. Marysia po kolejnym etapie rekrutacji, zastanawia się czy podjąć pracę, czy wrócić na studia.

Pierwsza Miłość odc. 2454

Pogawędki przedmałżeńskie, które organizuje ksiądz, nie cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców wsi. Ku radości Mirka, do Wadlewa przyjeżdża Marianna.

Sabina i Aleksander idą razem na spotkanie z klientem. Sposób prowadzenia przez mężczyznę negocjacji handlowych, nie podoba się jednak jego szefowej.

Aśka jest zawiedziona, że Kinga nie pozwala jej podejmować samodzielnie decyzji w King's fitness. Tymczasem Aneta proponuje dziewczynie pracę w swojej galerii.

Pierwsza Miłość odc. 2455

Sabina i Aleksander wciąż mają odmienne zdania, co do sposobu prowadzenia negocjacji handlowych z klientami. Artur jest jednak zachwycony skutecznością działania nowego dyrektora.

Marianna wyjawia mamie prawdziwy powód przyjazdu do Wadlewa. Zawiedziona zachowaniem córki Anna, próbuje wpłynąć na zmianę jej decyzji i namawia ją, by wróciła na studia.

Kinga chce się przekonać, że Aśka zmieniła swoje podejście do wykonywania obowiązków służbowych i poddaje ją próbie.

Pierwsza Miłość odc. 2456

Aśka pomyślnie przechodzi test Kingi. Żukowska, przekonana o wewnętrznej przemianie swojej pracownicy, proponuje jej współpracę na nowych zasadach.

Anna wciąż nie potrafi dojść do porozumienia z Marianną. Chce wiedzieć, jakie plany na przyszłość ma jej córka.

Marzenia Marysi o studiach medycznych spełzły na niczym.

Melka postanawia spotkać się z Pawłem.

Pierwsza Miłość odc. 2457

Seweryn bezskutecznie próbuje znaleźć nić porozumienia z synem Kazanowej. Na pomoc przychodzi mu Marianna.

Paweł idzie na spotkanie z Melką. Tymczasem Dominika chce naprawić wyrządzone krzywdy i prosi Pawła o ostatnie spotkanie. Gdy próbuje się z nim skontaktować, zostaje potrącona przez samochód.

Marta podejrzewa, że Krystian chce z nią zerwać. By wzbudzić w nim litość, zdesperowana zwalnia się z pracy.

