Jak podaje serwis "Wirtualne media", oglądalność trzech pierwszych odcinków serialu "Pensjonat nad rozlewiskiem" to średnio 1,52 mln widzów (wg. Nielsen Audience Measurement) . Serial jest emitowany we wtorki w TVP1 o 21.40, czyli w tym samym czasie co serial "Diagnoza" na TVN.

Reklama

Największą popularnością do tej pory cieszył się pierwszy odcinek nowej produkcji - zgromadził on przed telewizorami 1,62 mln widzów. Drugi odcinek obejrzało 1,56 mln osób, a trzeci - 1,39 mln.



Jednak serial "Diagnoza" bije "Pensjonat nad rozlewiskiem" na głowę, bo średnia oglądalność serialu to 2,17 mln widzów. TVN wygrywa też u reklamodawców.

Jacek Kurski zamieścił swoje wyniki oglądalności serialu i według jego danych serial oglądało 2 mln widzów.

Zobacz: Nadczynność tarczycy w wynikach badań krwi – normy TSH, ft3 i ft4, interpretacja wyników

„Pensjonat nad rozlewiskiem” to szósta odsłona serii „Nad rozlewiskiem”, inspirowana sagą Małgorzaty Kalicińskiej. Serial opowiada o losach Małgorzaty Jantar, w której postać od początku wciela się Joanna Brodzik.

Który serial oglądacie we wtorkowe wieczory?

Zobacz także: Wraca hitowy serial! Zobaczcie zdjęcia gwiazd z planu. Będzie się działo!

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

„Pensjonat nad rozlewiskiem” to szósta odsłona serii „Nad rozlewiskiem”, inspirowana sagą Małgorzaty Kalicińskiej.

Instagram

Do obsady serialu dołączyli - Mikołaj Krawczyk i jego żona Sylwia Juszczak.

Instagram

Reklama

Serial "Pensjonat nad rozlewiskiem" wrócił po trzech latach przerwy.