8 z 10

Jednak gdy Piotr pojedzie w końcu na lotnisko, czeka go rozczarowanie – bo Hana się nie pojawi. Zdenerwowany lekarz spróbuje do żony zadzwonić, ale jej telefon będzie wyłączony. A gdy Gawryło wróci do domu, doktor Zapała przekaże mu tragiczną wiadomość…