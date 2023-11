A w finale: kolejne wyzwanie dla Barta (Piotr Głowacki)! Tym razem jego pacjentem zostanie słynny neurochirurg - profesor Marek Walicki (w tej roli Witold Dębicki) – który okaże się też jego dawnym mentorem. Na widok „mistrza” Bart jednak wcale się nie ucieszy. I wyzna Julce (Aleksandra Hamkało), że profesor nieźle dał mu w kość.

- Wiesz, dlaczego Jakubek uważa, że go mobbingowałem? Bo nie poznał Walickiego. Byli tacy, co rzucali przez niego studia!(…) Powinno się go trzymać z daleka od ludzi! Zamknąć jak wirus ospy prawdziwej!